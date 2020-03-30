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Интерфакс-АВН

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за ракетный обстрел территории Саудовской Аравии

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Хуситы на броне Т-72С на улицах Саны
Хуситы на броне Т-72С на улицах Саны.
Источник изображения: lostarmour.info

Дубай. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Йеменские повстанцы-хуситы объявили, что именно они предприняли ракетный обстрел столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, а также города Джизан на юго-западе королевства.

Военный представитель хуситов в воскресенье заявил, что они осуществили пуски ракет и беспилотников по "чувствительным" объектам в Эр-Рияде, а также по экономическим и военным объектам в Джазане и Асире, недалеко от йеменской границы.

Как сообщалось, не менее двух ракет были сбиты поздно вечером в субботу над столицей Саудовской Аравией Эр-Риядом. Еще как минимум одна ракета была перехвачена над городом Джизан. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

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Страны
Йемен
Саудовская Аравия
Проекты
БПЛА
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