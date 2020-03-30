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Российская газета

Разорвало ствол: жесткие испытания АК-74М показали на видео

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Концерн "Калашников" опубликовал очередное видео из серии "Разрушители оружия". На сей раз испытанию на непрерывную стрельбу подвергся АК-74М, основной автомат армии России и один из самых массовых в мире.

Согласно требованиям Минобороны РФ, АК-74М должен выдерживать 180 выстрелов в режиме непрерывного автоматического огня.

- Такой темп не является нормальным для стрелкового оружия и приводит к его разрушению, - предупредил специалист концерна Георгий Губич. Тем не менее он решил проверить, как долго проработает в запредельном режиме 5,45-миллиметровый автомат Калашникова советского образца.

С испытательной станции был взят АК-74М 2014 года выпуска и 26 магазинов по 30 боевых патронов в каждом.

- Не пытайтесь повторить это самостоятельно, - сказал Губич в бронежилете и маске, наушниках и сварочных перчатках. И открыл огонь. Норматив Минобороны АК преодолел легко и продолжил стрелять, останавливаясь лишь на пару секунд для смены магазина.

После 300 выстрелов темп стрельбы слегка замедлился, потом ускорился. После 400 задымилось пластиковое цевье, но автомат продолжал стрелять. На 14-м магазине начал залипать затвор, вскоре АК стал издавать запах жженого пластика. После 570 выстрелов затвор застрял, зарядить оружие удалось ударом о землю. Наконец, 587 выстрел стал для автомата последним - Губич диагностировал разрыв ствола.

Маленькая аккуратная дырочка появилась в районе оковки цевья. Под пластиком начался небольшой пожар. Ствол заметно изогнулся от перегрева. Разборка показала, что механизмы автомата исправны, но в патроннике намертво застряла гильза. Снять газовую трубку не удалось- она приварилась к цевью.

Ранее жестокому тесту на выносливость подверглись АК-12 и АК-103, РПК, а также автомат ППШ и ручной пулемет Дегтярева времен Великой Отечественной войны. Результат везде был одинаков: оружие значительно перекрывало нормативы по выносливости, а АК-103 и ППШ сломать вообще не удалось - патронов не хватило.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
АК-103
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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