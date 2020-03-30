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РИА Новости

В ЦИАМ сообщили о разработке авиадвигателя на базе автомобильного

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Двигатель для автомобиля высшего класса ФГУП "НАМИ"
Двигатель для автомобиля высшего класса ФГУП "НАМИ", предназначенный для проекта "Кортеж".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Полноценный авиадвигатель, созданный на базе автомобильного мотора, появится в России через четыре-пять лет в случае успешного завершения опытно-конструкторских работ, сообщил РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) Михаил Гордин.

"Полноценный авиационный двигатель – это двигатель, выполненный на серийной оснастке, прошедший весь комплекс сертификационных работ, в том числе и летных испытаний, и получивший сертификат типа. При успешном завершении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ такой двигатель может появиться через четыре-пять лет", — сказал Гордин.

Директор ЦИАМ уточнил, что проведенные наземные испытания успешно подтвердили техническую возможность адаптации современного высокотехнологичного двигателя от наземной техники для нужд авиации.

"Цель этого проекта – ускорить создание российских двигателей для малой авиации. Сейчас проводится оценка того, насколько эта работа будет в дальнейшем трудоемка и затратна с точки зрения организационного взаимодействия автомобильных и авиационных компаний и финансовых затрат", — пояснил Гордин.

Мероприятия проводятся в рамках научно-исследовательской работы "Адаптация-2020". ЦИАМ выиграл соответствующий конкурс стоимостью 567 миллионов рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

В прошлом году РИА Новости сообщили в институте, что стендовые испытания превращенного двигателя в составе силовой установки с воздушным винтом завершены успешно. Исследование созданного на базе двигателя "Кортеж" демонстратора АПД-500 планируется продолжить в термобарокамере ЦИАМ и в дальнейшем провести испытания на экспериментальном летательном аппарате.

Основная цель данного проекта – понять, что конкретно нужно поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нем полетел самолет. Как ранее сообщал Гордин, автомобильные двигатели – крупносерийные, их себестоимость существенно ниже, поэтому есть возможность сделать относительно дешевый авиационный двигатель.

В рамках проекта "Кортеж" ФГУП НАМИ совместно с Porsche Engineering разработало семейство модульных двигателей. Самым мощным из них является V12 с четырьмя турбинами, непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения.

Впервые движок был продемонстрирован на стенде НАМИ на Московском автосалоне в 2016 году. Объем этого силового агрегата — 6,6 литра, а мощность и крутящий момент составляют 850 л.с. и 1320 Нм соответственно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
Кортеж
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