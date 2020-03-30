В ЦИАМ сообщили о разработке авиадвигателя на базе автомобильного

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Полноценный авиадвигатель, созданный на базе автомобильного мотора, появится в России через четыре-пять лет в случае успешного завершения опытно-конструкторских работ, сообщил РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) Михаил Гордин.
Директор ЦИАМ уточнил, что проведенные наземные испытания успешно подтвердили техническую возможность адаптации современного высокотехнологичного двигателя от наземной техники для нужд авиации.
"Цель этого проекта – ускорить создание российских двигателей для малой авиации. Сейчас проводится оценка того, насколько эта работа будет в дальнейшем трудоемка и затратна с точки зрения организационного взаимодействия автомобильных и авиационных компаний и финансовых затрат", — пояснил Гордин.
Мероприятия проводятся в рамках научно-исследовательской работы "Адаптация-2020". ЦИАМ выиграл соответствующий конкурс стоимостью 567 миллионов рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
В прошлом году РИА Новости сообщили в институте, что стендовые испытания превращенного двигателя в составе силовой установки с воздушным винтом завершены успешно. Исследование созданного на базе двигателя "Кортеж" демонстратора АПД-500 планируется продолжить в термобарокамере ЦИАМ и в дальнейшем провести испытания на экспериментальном летательном аппарате.
Основная цель данного проекта – понять, что конкретно нужно поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нем полетел самолет. Как ранее сообщал Гордин, автомобильные двигатели – крупносерийные, их себестоимость существенно ниже, поэтому есть возможность сделать относительно дешевый авиационный двигатель.
В рамках проекта "Кортеж" ФГУП НАМИ совместно с Porsche Engineering разработало семейство модульных двигателей. Самым мощным из них является V12 с четырьмя турбинами, непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения.
Впервые движок был продемонстрирован на стенде НАМИ на Московском автосалоне в 2016 году. Объем этого силового агрегата — 6,6 литра, а мощность и крутящий момент составляют 850 л.с. и 1320 Нм соответственно.