Франция и союзники создали новую группу по борьбе с терроризмом в Мали

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Франция и ее союзники создали новую оперативную группу по борьбе с терроризмом в Мали, сообщила министр обороны страны Флоранс Парли.

"Сегодня запуск оперативной группы "Такуба", этого объединения европейских войск специального назначения в рамках (военной операции – ред.) "Бархан", которое присоединится к вооруженным силам Мали в их мобилизационном развертывании перед лицом террористических вооруженных группировок", - написала Парли в Twitter.

Как уточняется в совместном заявлении стран-участниц, опубликованном на сайте министерства вооруженных сил Франции, помимо Франции, в формировании оперативной группы участвуют Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Мали, Нидерланды, Нигер, Норвегия, Португалия, Швеция и Чехия. Формирование группы началось по просьбе малийских и нигерских властей.

"Ситуация в области безопасности в Мали, и в более широком плане в Сахеле, по-прежнему вызывает серьезное беспокойство", - сообщается в совместном заявлении.

Планируется, что начальная боевая готовность будет достигнута летом 2020 года, а полностью группа начнет действовать к началу 2021 года.

Сахель – природная зона Африки, с юга примыкающая к Сахаре в виде полупустынь, плавно переходящих в полусаванны. Окраина ("сахель" по-арабски "край") величайшей пустыни мира протянулась полосой шириной в несколько сотен километров от побережья Атлантического океана на западе до Красного моря на востоке. На территории Сахеля, по площади сравнимой с Западной Европой, находятся Мавритания, Сенегал, Гамбия, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Кабо-Верде.

Франция с 1 августа 2014 года проводит в африканском регионе Сахель операцию "Бархан", целью которой является стабилизация региона и борьба с терроризмом. В рамках этой операции Франция сотрудничает с Буркина-Фасо, Мали, Мавританией, Нигером и Чадом.