Не главный недостаток: нужны ли стелс-технологии Ту-160

Эксперт назвал главный недостаток Ту-160

Американские СМИ все чаще обращают внимание на российскую военную технику. На днях журнал The National Interest проанализировал стратегический бомбардировщик Ту-160, авторы статьи пришли к выводу, что он не имеет серьезных конструктивных недостатков за исключением одного - этот самолет не использует стелс-технологий. Так ли это на самом деле, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«Самый быстрый бомбардировщик, когда-либо построенный. Самый большой бомбардировщик, когда-либо построенный. Самый тяжелый бомбардировщик, когда-либо построенный», - так описывается российский стратегический бомбардировщик Ту-160 в материале The National Interest.

По словам авторов статьи, данный самолет обладает колоссальной грузоподъемностью и способен нести «ошеломляющее» количество обычного или ядерного вооружения.

Конструкция с крыльями переменной стреловидности также дает самолету определенные преимущества. Так, во время полета на небольших скоростях прямое крыло обеспечивает большую подъемную силу, при этом на высоких скоростях лучшую аэродинамику обеспечивает стреловидное крыло.

В то же время эксперты издания отметили, что недостатком стратегического бомбардировщика является отсутствие стелс-технологии, которая делает борт «невидимым» для систем слежения.

В переводе на технический язык это означает, что Ту-160 не отличается малой радиолокационной заметностью и может быть легко обнаружен радиолокационными станциями дежурного и боевого режима радиотехническими подразделениями вероятного противника.

Вступившие в заочную полемику с американским изданием некоторые депутаты Государственной думы России тоже не прояснили ситуации, ограничившись дежурными заявлениями о том, что Ту-160 «способен с высочайшей скоростью нести на себе до 40 т полезного груза».

Для начала отметим, что отечественный стратегический бомбардировщик создавался совершенно в другую эпоху, когда о стелс-технологиях еще не шло и речи.

28 ноября 1967 года Совет министров СССР выпустил постановление № 1098-378, в котором говорилось о начале работ по новому многорежимному стратегическому межконтинентальному самолету (СМС). От разработчиков требовалось спроектировать и построить самолет-носитель, обладающий исключительно высокими летными данными. Например, крейсерская скорость на высоте 18 000 м задавалась величиной 3200-3500 км/час, дальность полета на этом режиме определялась в пределах 11000-13000 км, дальность полета в высотном полете на дозвуковой скорости и у земли равнялась соответственно 16000-18000 км и 11000-13000 км. Каких-либо задач, связанных с малой радиолокационной заметностью СМС, на этом этапе перед конструкторами не ставилось.

Но даже и сегодня, в наши дни, в огромном большинстве случаев боевого применения малая радиолокационная заметность не так востребована в боевых действиях с применением стратегической авиации.

Бомбардировщики типа Ту-160 обычно оснащаются крылатыми ракетами воздушного базирования (КРВБ) с ядерными или обычными боевыми частями. Такие КРВБ имеют дальность полета в несколько тысяч километров (перспективные - до 5,5 тыс. км).

Для выполнения боевой задачи стратегическому бомбардировщику вовсе не обязательно заходить в зоны поражения зенитных ракетных систем. Более того, перед стратегическим бомбардировщиками ставится прямо противоположная задача - применять свои авиационные средства поражения до входа в зону действия зенитных ракетных войск.

Заметим, что самая дальнобойная зенитная ракетная система в настоящее время в мире - российская ЗРС С-400 «Триумф». Максимальная дальность стрельбы С-400 - 380 км. То есть Ту-160 может пустить крылатые ракеты за две тысячи с лишним километров от дальней границы зоны поражения самого перспективного зенитного ракетного комплекса.

В случае применения самолета этого типа в конфликтах низкой напряженности Ту-160 тоже не требуется малая радиолокационная заметность. Иррегулярные и террористические формирования не имеют ни развитого радиолокационного поля, ни системы зенитного ракетного и истребительного авиационного прикрытия. С высоты 11 000 м Ту-160, будучи снаряженным бомбами свободного падения, без каких-либо препятствий сбросит свои 40 т на любые объекты противника, запланированные к поражению.

То есть отсутствие стелс-технологий в конструкции Ту-160 для него не критично как в ядерной войне, так и в конфликтах низкой напряженности.

К слову, у самих американцев в боевом составе стратегической бомбардировочной авиации сегодня всего 140 машин. О проблемах бомбовозов в США ранее уже писала «Газета.Ru».

Однако из всего этого парка только 20 стратегических бомбардировщиков В-2 созданы по технологии стелс, и только они имеют малую радиолокационную заметность. Но машины этого типа изначально создавались для действий в зонах поражения ЗРК, поскольку их авиационные средства поражения (свободнопадающие бомбы типа JDAM или крылатые ракеты AGM-158 JASSM) имеют ограниченный радиус боевого применения (AGM-158 - не более 370 км).

К этому следует добавить, что так называемых самолетов-невидимок в радиолокации не существует в принципе. Тот же В-2, к примеру, обладает малой радиолокационной заметностью в сантиметровом диапазоне радиоволн. Но американская машина прекрасно видна в метровом диапазоне волн. А РЛС этого типа и составляют основу вооружения радиотехнических войск.

Безусловно, такое качество, как малая радиолокационная заметность - весьма сильное достоинство любого самолета. И все перспективные боевые машины (в том числе и российский перспективный авиационный комплекс Дальней авиации) создаются с использованием именно стелс-технологий.

Однако не следует считать отсутствие подобных технологий в конструкции Ту-160 основным недостатком этого самолета. Главный недостаток отечественного самолета, и об этом ранее писала «Газета.Ru" заключается совершенно в другом.

Их попросту очень мало в боевом составе дальней авиации, меньше полноценного авиационного полка (20 боевых машин по штату).

На оснащении российской ДА в настоящее время состоят 10 Ту-160 и 7 Ту-160М1, которыми вооружен 121-й гвардейский тяжелобомбардировочный авиационный полк (тбап) 22-й гвардейской тяжелобомбардировочной Краснознаменной Донбасской авиационной дивизии (аэродром постоянного базирования - Энгельс).

Поэтому говорить о каком-либо оперативном значении имеющихся на оснащении ДА (Дальней авиации) ВКС РФ самолетов этого типа в настоящий момент не приходится.

Первый построенный «с нуля» глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М будет передан российскому Министерству обороны в 2021 году.

Кроме того, нет точных данных, доведен ли до нужного уровня двигатель НК-32-02, которым предполагается оснастить модернизированный Ту-160.

Как известно, в 1991 году производство двигателей для стратегической авиации было прекращено. Работы по возобновлению производства начались лишь в 2016 году в связи с восстановлением производства стратегических бомбардировщиков Ту-160М в Казани. В 2018 году сообщалось о намерении Минобороны закупить 22 двигателя НК-32-02 для установки на новые машины казанского производства. К слову, НК-32-02 должен поступать и на оснащение перспективного авиационного комплекса ДА. Другого двигателя, пригодного для решения этой задачи, в ближайшее время (10 лет как минимум) не предвидится.

То есть из новых (скажем так - «свежих») самолетов в ДА пока только один - Ту-22М3М - и только в 2021 году ожидается первый Ту-160М. Ранее озвучивалось, что Ту-160М планируется построить в количестве 50 самолетов. Какие-либо конкретные сроки поставки самолетов по годам при этом не назывались.

Если программа по производству Ту-160М будет выполнена, речь может пойти о том, что в ДА можно будет сформировать хотя бы одну тяжелобомбардировочную дивизию на самолетах Ту-160М.

Таким образом, имеющимися на сегодня силами Дальняя авиация в ходе конвенционального вооруженного конфликта нанести массированный удар авиационными средствами поражения в обычном снаряжении не может. Напомним, что массированный авиационный удар - это удар силами не менее чем воздушной армии. Все, что меньше по боевому составу (корпус, дивизия,) - это уже групповой удар. До уровня воздушной армии российская ДА в ее нынешнем состоянии пока, к сожалению, не дотягивает.

И вот это - самая главная проблема российской Дальней авиации, а не отсутствие стелс-технологий на самолете Ту-160.

Михаил Ходаренок