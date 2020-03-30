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Военное обозрение

На Украине предложили создать военно-морскую базу НАТО в Мариуполе

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине предложили создать на территории страны военную базу НАТО. Петиция с соответствующим предложением размещена на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Как следует из петиции, украинскому президенту предлагается решить вопрос с созданием военно-морской базы НАТО и разместить ее в Мариуполе. Основанием для размещения такой базы автор петиции называет "некорректное поведение страны-агрессора - России".

Рекомендую создать военно-морскую базу для постоянной дислокации флота альянса НАТО в г. Мариуполь. В связи с постоянной угрозой и некорректным поведением страны-агрессора России

- заявляет автор, некий Макара Александр Георгиевич.

В России обратили внимание на данное предложение, заявив, что размещение кораблей НАТО в Азовском море нереально и никак не зависит от единоличного решения об этом Украины. Согласно российско-украинским соглашениям, Азовское море является внутренним морем двух стран.

Как заявил депутат Госдумы Андрей Козенко, предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, которой эта страна подвержена помимо коронавируса.

Козенко отметил, что НАТО сейчас и дальше будет уже не до Украины из-за разногласий в идеологии альянса и необходимости прекращения ее финансирования в условиях кризиса.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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