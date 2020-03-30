"Словами не передать": что происходит с летчиком в мертвой петле

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Одиночный и групповой пилотаж, слетанность в составе звена, пилотирование у самой земли — летчики ВКС полностью освоили истребитель пятого поколения Су-57 на предельных высотах и скоростях. Ролик, демонстрирующий возможности машины, на днях опубликовало Минобороны. Истребитель с легкостью крутит бочки и полубочки, закладывает лихие виражи, игриво входит в боевые развороты. Однако у сверхманевренности есть цена — летчик подвергается сильным перегрузкам. Неподготовленный человек такого просто не вынесет. О том, какие ощущения испытывают в небе асы и что им помогает сохранять контроль над ситуацией, — в материале РИА Новости.

Не "показуха"

Фигуры высшего пилотажа, которые мы видим на авиапоказах в исполнении "Стрижей" и "Русских витязей", — не просто шоу. Это в первую очередь боевые приемы, помогающие одержать победу в воздушном сражении.

Так, знаменитая "Кобра Пугачева", когда самолет буквально встает в небе на дыбы, позволяет резко сбросить скорость и пропустить повисший на хвосте перехватчик вперед. "Колокол" — истребитель "встает на хвост" и на несколько секунд зависает в одной точке пространства — обманывает вражеские радары. А "Чакра Фролова" — сальто назад с мертвой петлей по сверхмалому радиусу — сбивает с толку ракеты "воздух — воздух".

Самолет Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

На фигуры высшего пилотажа способны только лучшие из лучших — самые подготовленные, тренированные и мотивированные пилоты. Однако сильным перегрузкам подвержены и строевые летчики. Доктор медицинских наук Константин Платонов в книге "Человек в полете" называет перегрузки одним из основных факторов, мешающих выполнить боевую задачу.

Перегрузка — это отношение линейного ускорения, вызванного негравитационными силами, к стандартному ускорению свободного падения на поверхности земли. Величина безразмерная, однако ее часто указывают в единицах стандартного ускорения свободного падения G, равного примерно 9,8 метра в секунду в квадрате. Человек на земле испытывает перегрузку в один G. В воздухе, на реактивном самолете да еще и в маневренном бою этот показатель увеличивается кратно.

Облегчить сердце

"Максимально допустимая перегрузка для пилотов современных истребителей — 9G, — рассказывает РИА Новости заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Российской Федерации полковник Анатолий Квочур, "обкатавший", в том числе, и Су-57. — То есть на человека, грубо говоря, давит вес, в девять раз превышающий его собственный. Чем больше перегрузка, тем сильнее физиологические изменения. Сначала тяжелеют руки и ноги, становится сложнее управлять самолетом. Потом голову клонит вниз. При 6G перед глазами появляется пелена. Под воздействием силы тяжести кровь вдоль позвоночного столба уходит в ноги, мозг, лишенный кислорода, начинает отключаться. В глазах темнеет, теряешь возможность адекватно воспринимать обстановку”.

Чтобы в глазах не темнело, курсантов ВКС тренируют на центрифугах. Умение переносить высокие перегрузки — не врожденное. Его приобретают со временем. Чем больше летаешь, тем легче. Физиологическое воздействие зависит от пяти факторов: величины перегрузки, времени, повторяемости (частоты), направления (соответственно, позы пилота) и состояния организма. Все это взаимосвязано. У каждого свои возможности. Опытные летчики интуитивно чувствуют момент, когда нужно отпустить ручку управления и снизить перегрузку, чтобы не отключиться.

От перегрузок страдает в первую очередь сердечно-сосудистая система. Когда внешние силы перегоняют кровь то вверх, то вниз, человеческий "мотор" работает на пределе. Именно поэтому физическая зарядка для летчиков обязательна. Приветствуются занятия аэробными видами спорта: бег, лыжи, футбол, коньки, преодоление полосы препятствий. Словом, все то, что повышает тонус сердца и кровеносной системы. Курение, алкоголь, полеты натощак и после бессонницы, напротив, снижают выносливость и сказываются на самочувствии.

Технический помощник

Устойчивость военного летчика к перегрузкам обеспечивают не только тренировки и спорт, но и специальные технические средства. В частности, противоперегрузочные костюмы, применяющиеся в боевой авиации с середины 1950-х. Это комбинезон хитрой конструкции. При положительных перегрузках внутри создается давление, костюм сжимает ноги и удерживает кровь в верхней части туловища.

Испытания ППК нового поколения для пилотов истребителя Т-50 Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Песня

“Противоперегрузочные костюмы очень важны в пилотаже, — отмечает Квочур. — Я лично испытал несколько моделей. Принцип действия схож. В комбинезоне особого покроя из плотной ткани есть плотные резиновые подушечки, куда автоматически при перегрузке нагнетается сжатый воздух от компрессора самолета. В результате костюм равномерно обтягивает колени, бедра и живот, отжимая оттуда кровь и выталкивая вверх. Я летал при перегрузках в 11,5 единицы, и это сильно мне помогало”.

Самый современный противоперегрузочный костюм — модель ППК-7, разработанная АО НПП "Звезда". Этот "наряд" предназначен для летчиков фронтовой авиации и позволяет долго выдерживать перегрузки в девять единиц. В отличие от предыдущих версий, ППК-7 охватывает и руки. А весит меньше трех килограммов.