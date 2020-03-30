Столкнуть стальными лбами: сравнение тяжелых танков Второй мировой

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Десятки тонн металла, метровая броня и мощные дальнобойные орудия — 75 лет назад, 29 марта 1945-го, Красная армия приняла на вооружение тяжелый танк ИС-3, воплотивший в себе лучшие качества бронемашин того времени. Всего за несколько лет советская танкостроительная школа стала сильнейшей в мире. Но хорошие машины были и у противника — немцев, и у союзников — американцев. О тяжелой технике времен Второй мировой — в материале РИА Новости.

Первый тяжелый

Над проектом тяжелого танка в СССР начали работать в 1937-м. Гражданская война в Испании показала, что советские бронемашины — легкая мишень для врага. Прежде всего из-за недостаточной защиты.

В 1939-м на вооружение Красной армии приняли тяжелый танк КВ-1 ("Клим Ворошилов"). Корпус из катаной стали. Лоб — три бронелиста, два — по 75 и один — в 40 миллиметров. Борта и заднюю часть прикрывали 75 миллиметров стали, днище и крышу — 30 миллиметров.

Самая прочная деталь КВ-1 — башня. Переднюю часть защищали 75 миллиметров брони и 90-миллиметровая "маска" из высокопрочной стали. Дизельный мотор мощностью 600 лошадиных сил разгонял 50-тонную машину до 35 километров в час. Запас хода — двести километров. Вооружение — 75-миллиметровая пушка и три пулемета Дегтярева калибра 7,62.

Впрочем, несмотря на внушительные боевые характеристики, танк получился довольно сырым и пошел в серию с множеством конструктивных недостатков. В частности, двигатель и трансмиссия оказались капризными и ненадежными, не лучшим образом действовало орудие, поворотный механизм башни не выдерживал многотонной нагрузки и выходил из строя. К началу Великой Отечественной в войсках числилось несколько сотен КВ-1, но из-за нехватки обученных экипажей в строю было меньше ста машин.

Танк КВ-85 Источник изображения: © РИА Новости / В. Хоменко

Тем не менее немногочисленные КВ-1 шокировали гитлеровцев в первые дни войны. Впервые их применили 23 июня 1941-го в Прибалтике. Тяжелые советские бронемашины атаковали 6-ю танковую дивизию вермахта неподалеку от города Расейняй. Несколько десятков КВ-1, которым противостояла сотня немецких танков, легко смяли оборону противника, уничтожили артиллерию и “раскатали” пехоту. Немцам пришлось экстренно бросать в бой дополнительные силы. Они не понимали, что происходит, — снаряды орудий и гаубиц попросту отскакивали от бортов КВ, не нанося никакого урона.

Советские танкисты сражались до последнего. Отступили, когда закончилось топливо и боеприпасы. После еще нескольких встреч с КВ-1 немцы за неуязвимость прозвали их призраками.

Танк КВ-1с у диорамы "Прорыв блокады Ленинграда" Источник изображения: © Фото : WolfDW

"Иосиф Сталин"

Первые танки ИС ("Иосиф Сталин") появились в войсках в 1943-м, в противовес немецким "Тиграм" и "Пантерам". Хотя общая компоновка и многие другие конструктивные решения позаимствовали у КВ-1, новый танк прорыва отличался большей защищенностью и улучшенным вооружением.

Лобовую броню увеличили до 120 миллиметров, башня с бортами толщиной 100 миллиметров обрела более обтекаемую и сложную геометрическую форму. Модернизировали трансмиссию и установили новый дизельный двигатель.

Главный козырь ИС — мощная 85-миллиметровая пушка, уверенно пробивавшая практически любую вражескую броню на средних дистанциях. Но на этом конструкторы не остановились. Следующая модификация танка — ИС-2 — получила 122-миллиметровое орудие, переделанное из дальнобойной пушки А-19. Из-за большого веса снарядов скорострельность не превышала трех выстрелов в минуту, но этот недостаток с лихвой компенсировался высокой мощностью боеприпасов.

Удачно выпущенные снаряды насквозь прошивали средние немецкие танки, а некоторые — срывали башни у тяжелых "Тигров". ИС-2 как орехи щелкал машины панцерваффе с расстояния полутора-двух километров. С высокой эффективностью ИСы работали по долговременным огневым точкам и укрепленным зданиям, превращая их в груду земли и камней. А в городских боях при освобождении Европы танкистам очень пригодился крупнокалиберный 12,7-миллиметровый пулемет.

Работники завода готовят тяжелый танк ИС для отправки на фронт Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Фактически конструкторы создали действительно неудержимую машину прорыва. ИС-2 обладал скоростью и маневренностью Т-34, непревзойденной защитой КВ и огневой мощью дальнобойных артиллерийских орудий. Изучив разведсводки о возможностях "Иосифа Сталина", Гитлер запретил своим танкистам вступать в бой с тяжелыми машинами Красной армии на дистанциях менее километра.

Следующая модификация — ИС-3 — поступила в армию незадолго до Победы. Башню сделали еще более обтекаемой, увеличили наклон бронелистов в лобовой части. Танк оснастили более современным приборами связи и наблюдения. Но повоевать ИС-3 не успели. Машины эксплуатировали до конца 1960-х и поставляли некоторым странам-союзникам СССР.

Средний танк Т-34 (слева) и тяжелый ИС-3 в составе созданного на Северном флоте исторического взвода бронетехники времен Великой Отечественной войны во время показательного выезда на полигон в Мурманске Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

"Звери" Гитлера

Немцы занялись тяжелыми танками в том же 1937-м. Однако первые серийные образцы вермахт получил только в 1942-м — новые “Тигры” сразу бросили в бой под Ленинградом. Производство этих машин Гитлер курировал лично, поскольку сделал на них большую ставку. "Машина прорыва" должна была служить универсальным средством уничтожения оборонительных укреплений, сохранив маневренность, скорость при мощной защите и вооружении.

“Тигр" оснастили бензиновым 700-сильным двигателем, разгоняющим танк до 45 километров в час. Толщина лобовой брони достигала 100 миллиметров, борта и корму прикрыли 80-миллиметровыми бронелистами. В "Тигре" реализовали самые передовые решения того времени. Одно из них — система сервоприводов. Чтобы управлять 56-тонной махиной, не требовалось больших физических усилий.

Главный калибр "Тигров" — мощное 88-миллиметровое орудие с нарезным стволом. Бинокулярные оптические прицелы давали преимущество в бою на дистанции — экипажи видели противника раньше и с большего расстояния.

Впрочем, были и недостатки. В первую очередь дороговизна, трудоемкое и сложное производство. За годы войны с конвейера сошли менее полутора тысяч машин. На эксплуатации сказались и габариты — "Тигр" получился слишком тяжелым и зачастую утопал в болотистой местности — там, где советские танки легко проходили.

Кроме того, инженеры просчитались с компоновкой защиты — практически все бронелисты по периметру корпуса устанавливали строго вертикально, а не под наклоном. Из-за этого броню "Тигров" пробивали даже 76-миллиметровые советские орудия с расстояния пятисот метров, а при удачном выстреле — с дистанции более километра.

Немецкий танк "Тигр". 1943 год Источник изображения: © Фото : Bundesarchiv/Wolff/Altvater

Американский подход

Во Второй мировой США применяли в основном легкие и средние танки, но все же разрабатывали и тяжелые машины. Первый представитель этого семейства — М6 — получился крайне неудачным.

Танк весил почти 57 тонн и даже с 800-сильным двигателем с трудом разгонялся до 35 километров в час. Дальность хода без дозаправки — всего 150 километров.

Несмотря на огромную массу, М6 был очень уязвим — лобовая броня толщиной в 80 и бортовая в 70 миллиметров в реальному бою почти не защищала экипаж. Кроме того, слишком слабое 76-миллиметровое орудие было бесполезным против тяжелой немецкой техники. В итоге М6 так и не приняли на вооружение. Сорок машин, собранных за два года, не принимали участия в боевых действиях, а использовались как тренажеры.

Более удачен М26 General Pershing. Американцы разработали его для борьбы все с теми же "Тиграми" — средние М4 Sherman справлялись с ними только при значительном численном превосходстве.

М26 строили по классической схеме — двигатель сзади, отделение управления спереди и боевой отсек в центре. Корпус сваривали из литых или катаных деталей. Переднюю часть башни прикрывала бронемаска толщиной 115 миллиметров. Толщина брони в лобовой части танка достигала 100 миллиметров. Вооружение — 90-миллиметровая длинноствольная пушка, пара 7,62-миллиметровых и зенитный пулеметы. Примечательно, что внешне "американец" очень походил на советский ИС. Видимо, некоторые решения позаимствовали у восточных союзников, на тот момент гораздо более опытных в танкостроении.

М26 застал самый конец войны и принимал участие в боях лишь эпизодически. Зато навоевался через пять лет в Корейской войне, где выходил на дуэли с недавними союзниками — танками Т-34, переданными КНДР Советским Союзом.