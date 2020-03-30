Модернизированный Т-55 усилит обороноспособность Пакистана

Исламабад получил от Белграда первую партию модернизированных танков Т-55, сообщает сербский портал «Борбени Ефективи».

Ссылаясь на пакистанские источники и публикации в Твиттер, издание утверждает, что Исламабад заказал у Сербии 282 модернизированных танка этого типа. Первая партия боевых машин уже отправлена в Пакистан.

Модернизацией старой модели танков (Т-55) занимается сербская компания СДПР, отмечает Eadaily.

В процессе модернизации сербские «пятьдесятпятки» получают современную защиту корпуса, полный пакет электронного оснащения и усиленный двигатель. После капитальной доработки легендарный основной советский танк по сути превращается в современную боевую машину, оснащенную по последнему слову военной техники.