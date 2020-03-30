Войти
РИА Новости

Кроме вируса. СМИ напомнили о "незаконченном" глобальном вызове

287
0
0
Облако, образовавшееся после взрыва "Кастл Браво". 1 марта 1954
Облако, образовавшееся после взрыва "Кастл Браво". 1 марта 1954.
Источник изображения: © Фото : United States Department of Energy

МОСКВА, 29 марта/ Радио Sputnik. Авторы американского журнала National Interest призвали мировых лидеров к укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которому в этом году исполняется 50 лет, сообщила газета "Взгляд" со ссылкой на RT.

В статье отметили пять главных проблем договора, которые необходимо исправить. Чтобы прекратить дальнейшее распространение ядерного оружия, полагают они, нужно не закрывать глаза на ДНЯО, а напротив, улучшить его и активно использовать.

Авторы материала отметили, что соглашение нуждается в пересмотре условий. В настоящее время у международного сообщества есть время, чтобы "придумать что-то посерьезнее возни с поэтапными предложениями, которые еле-еле продвигают решение проблемы".

В начале следующего года истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), США пока не определились, намерены ли они его продлевать. Москва, как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, к продлению готова.

"Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо", – отметил глава российского государства.

Летом прошлого года прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В июле Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД.

В начале марта в эфире радио Sputnik военный эксперт прокомментировал новые условия США по договору СНВ-3.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
18.02.2020
Сенатор Бондарев: смысла в выходе из Договора по открытому небу нет, все видно из космоса
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
10.12.2019
США не подкрепили претензии по ДРСМД фактами, заявил источник в МИД
05.04.2019
Две минуты. Обратный отсчет продолжается (The Nation, США)
10.04.2018
Главный договор России и США: кто нарушит первым
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 10:54
  • 1
«Ракета» Национального космического центра появится через 2 года
  • 30.03 10:50
  • 313
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.03 10:41
  • 1
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 30.03 09:58
  • 9
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 30.03 09:50
  • 24
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 30.03 09:34
  • 13
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 30.03 06:51
  • 81
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 30.03 06:28
  • 27
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 30.03 06:05
  • 15
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 30.03 03:24
  • 1
Не главный недостаток: нужны ли стелс-технологии Ту-160
  • 29.03 22:15
  • 12
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 29.03 20:14
  • 11
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»
  • 29.03 19:32
  • 112
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.03 17:01
  • 6
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
  • 29.03 16:57
  • 35
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов