Кроме вируса. СМИ напомнили о "незаконченном" глобальном вызове

МОСКВА, 29 марта/ Радио Sputnik. Авторы американского журнала National Interest призвали мировых лидеров к укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которому в этом году исполняется 50 лет, сообщила газета "Взгляд" со ссылкой на RT.

В статье отметили пять главных проблем договора, которые необходимо исправить. Чтобы прекратить дальнейшее распространение ядерного оружия, полагают они, нужно не закрывать глаза на ДНЯО, а напротив, улучшить его и активно использовать.

Авторы материала отметили, что соглашение нуждается в пересмотре условий. В настоящее время у международного сообщества есть время, чтобы "придумать что-то посерьезнее возни с поэтапными предложениями, которые еле-еле продвигают решение проблемы".

В начале следующего года истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), США пока не определились, намерены ли они его продлевать. Москва, как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, к продлению готова.

"Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо", – отметил глава российского государства.

Летом прошлого года прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В июле Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД.

В начале марта в эфире радио Sputnik военный эксперт прокомментировал новые условия США по договору СНВ-3.