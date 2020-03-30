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WarSpot

«Утешение» и «Милосердие»: госпитали на воде

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Источник изображения: warspot.ru

Минобороны США готовится к противодействию дальнейшему распространению нового коронавируса. Командование морских перевозок американского флота задействовало для борьбы с пандемией COVID-19 гигантское госпитальное судно USNS Mercy.

На своём официальном YouTube-канале ВМС США показали, как происходит подготовка USNS Mercy к приёму пациентов. При этом указывается, что корабль будет принимать людей, не больных COVID-19. Таким образом планируется снизить нагрузку на городские больницы, которые смогут полностью сконцентрироваться на работе с лицами, инфицированными новым коронавирусом.

Подготовка USNS Mercy к приёму пациентов

В распоряжении ВМС США имеются два однотипных госпитальных судна USNS Mercy и USNS Comfort. Одно из них будет обслуживать население Нью-Йорка, второе — Лос-Анджелеса. Каждое судно имеет водоизмещение порядка 70 000 т, длина их корпусов составляет 272 м. Внутри судов расположен полноценный госпиталь, готовый всего за 5 дней перейти к полноценной работе. В частности, на каждом судне находятся порядка 1000 коек, 11 операционных, 80 коек интенсивной терапии и радиологический кабинет. На судне могут разместиться до 13 000 врачей, медсестёр, санитаров и членов экипажа.

Подготовка USNS Mercy к приёму пациентов

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США
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