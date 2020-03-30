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Военное обозрение

ВВС США намерены использовать для дозаправки самолётов частных заправщиков

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы США намерены заключить соглашение с частными компаниями, имеющими самолеты-заправщики. Как сообщает FlightGlobal, американские ВВС намерены использовать гражданские топливозаправщики над своей территорией в случае начала военных действий.

Как поясняется, потребность в использовании гражданских самолетов-заправщиков обусловлена необходимостью дальнейшего наращивания дальности полета истребителей и бомбардировщиков ВВС США, в частости, для полетов в районе Тихого океана "в случае войны с Китаем". В настоящее время американские ВВС испытывают проблемы с военными топливозаправщиками по причине проблем и задержек в программе КС-46А.

По планам ВВС, арендованные частные самолеты-заправщики должны освободить военные заправщики для выполнения боевых вылетов в зонах конфликтов. Пр этом уточняется, что на первом этапе частные самолеты должны заправлять истребители F-15, F-16, F/A-18, бомбардировщики B-1 и B-52, а на втором, который наступит через 3 года - F-22, F-35, A-10 и C-130.

Прием заявок начнется в июне 2020 года, несколько авиакомпаний уже выразили интерес к сотрудничеству с Пентагоном. Некоторые авиакомпании, намеревающиеся подать заявки, уже оказывают услуги по дозаправке самолетов Военно-морских сил США. Однако их самолеты имеют только шланговое дозаправочное оборудование.

В мирное время ВВС США намерены использовать до 80% налета частных топливозаправщиков для дозаправки самолетов ВВС во время тренировочных полетов. Остальной налет придется на другие миссии американских ВВС, исключающие участие в военных действиях.

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Страны
Китай
США
Продукция
A-10 Warthog
B-52
C-130
F-15
F-16
F-18
F-22
F-35
В-1В Lancer
КС-46
Проекты
2020-й год
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