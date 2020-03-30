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ТАСС

Роскосмос запустил онлайн-проект о космосе для детей

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Картина А. Леонова и А. Соколова «Посадка на Марс» (1971)
Картина А. Леонова и А. Соколова «Посадка на Марс» (1971).
Источник изображения: warspot.ru

На портале в том числе будет размещена информация о космических сменах в детских лагерях, различных кружках и конкурсах

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Роскосмос запустил сайт для детей, где будет размещена информация о космосе и образовательные программы. Об этом на своей странице в Twitter в воскресенье написал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В эти дни мы решили запустить онлайн-портал "Ключ на старт. Космос для детей", - написал Рогозин, отметив, что "на нем будет размещаться информация об образовательных программах для наших детей, в том числе о "космических сменах в детских лагерях, различных кружках и конкурсах".

Портал размещается по адресу космосдлядетей.рф, сейчас там можно почитать о истории космонавтики, российских спутниках, ракетах-носителях.

Роскосмос проводит космические смены в детском образовательном центре "Сириус", в международном детском центре "Артек", во всероссийском детском центре "Орленок". А в субботу завершился первый этап финала олимпиады "Кружковое движение" Национальной технологической инициативы.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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