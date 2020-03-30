Москва и Вашингтон отложили дискуссии по стратегическому паритету

Россия и США приостановили инспекционную деятельность в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла.

В связи со вспышкой нового коронавируса, инспекции в рамках ДСНВ прекращаются до начала мая. Кроме того, из-за пандемии, вызванной распространением коронавируса нового типа, Россия и США договорились отложить очередное заседание Двусторонней консультативной комиссии (ДКК), планировавшееся на март.

В соответствии с Протоколом к ДСНВ каждая его сторона имеет ежегодную квоту 18 инспекций. Стороны имеют право проводить инспекции, в частности, на базах межконтинентальных баллистических ракет (МБР), базах подводных лодок и авиационных базах.