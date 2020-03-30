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Военное обозрение

ВСУ получили партию модернизированных танков Т-64БВ и Т-80БВ

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Источник изображения: ГК "Укроборонпром"

Вооруженные силы Украины получили очередную партию модернизированных танков Т-64БВ и Т-80БВ. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Харьковский бронетанковый завод (ХБТЗ) передал ВСУ партию из 13 модернизированных танков, в которую вошли 10 танков Т-80БВ и 3 танка Т-64БВ образца 2017 года. Отгрузка танков с предприятия произошла 27 марта. Как заявили в Укроборонпроме, всего Харьковский танковый с начала боевых действий в Донбассе отремонтировал и модернизировал около 400 танков Т-64БВ и Т-80БВ.

Модернизированный специалистами ХБТЗ танк Т-64БВ образца 2017 года является основной боевой машиной бронетанковых подразделений ВСУ. В ходе модернизации танк получил тепловизионный прицел, новую усовершенствованную динамическую защиту, цифровую радиостанцию турецкого производства, ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, систему информационного оповещения аварийной ситуации, телевизионную систему наблюдения за окружающей средой, а также средства спутниковой навигации.

Модернизированный ГП "ХБТЗ" танк Т-80БВ получил аналогичные улучшения.

"Харьковский бронетанковый завод" продолжает своевременно и качественно выполнять государственные заказы, несмотря на чрезвычайную ситуацию в области на особом режиме работы предприятия во время карантина. Специалисты постоянно вводят современные и актуальные элементы модернизации, чем обеспечивают конкурентную боеспособность вооруженных сил Украины

- заявил директор завода Вячеслав Стрилец.

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Страны
Турция
Украина
Продукция
Т-80
Компании
Укроборонпром
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