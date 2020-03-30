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В небе Сирии Су-35 показал свое превосходство

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российский многоцелевой истребитель Су-35 (по кодификации НАТО - Flanker-E+) превосходит американский F-16 не только по маневренности и ближнему бою, но и по уровню защиты от воздействия высокоточного оружия.

По мнению летчика-инструктора ВКС РФ Андрея Красноперова, в отличии от США в России большие требования предъявляются к сверхманевренности истребителя, и Су-35 превосходит своего конкурента.

«Он может выполнять фигуры высшего пилотажа - причём, такие, которые, скорее всего, даже незнакомы нашим противникам. Двигатель у него более мощный. Он может развивать скорость звука не на форсаже, а просто в обычном режиме. Этим не может похвастаться F-16», - отметил пилот телеканалу «Звезда».

Кроме того, двигатели Су-35 имеют управляемый вектор тяги, что позволяет лететь ему «чуть ли не хвостом вперёд». В дальности перелёта американец также проигрывает российской боевой машине. F-16 может пролететь без подвесных баков 2700 километров, в то время как Су-35 - 3600 км.

«Не секрет, что Су-35 превосходит американскую серию «F» именно по маневренности, по ближнему бою. У него более совершенное оборудование, и НАТО, конечно, обеспокоено тем, что этот самолёт находится в Сирии», - отметил Красноперов.

У американского F-16 возможность работы по наземным целям реализована по остаточному принципу. Самолёт способен нести лишь две корректируемые авиабомбы, наводящиеся по сигналу GPS и способные поражать только неподвижные цели. Для воздушного боя российский самолет вооружается ракетами «воздух - воздух» Р-77 и Р-27ЭР с дальностью действия 110 и 130 километров соответственно.

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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
F-16
РВВ-АЕ
Су-35
Проекты
GPS
NATO
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