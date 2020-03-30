«Лада» может оказаться «тише» «Палтуса»

Американские эксперты рассказали о преимуществах российских дизель-электрических подводных лодок класса «Лада».

Как отмечает The National Interest, эти подлодки относятся к самым тихим в мире. В публикации, в частности, говорится о том, что субмарины этого класса имеют эффективную обтекаемую форму корпуса.

Когда корпус подводной лодки свободен от выпуклостей, отверстий, углублений или других форм, которые могут вызвать турбулентность в воде и создавать шум, он считается «чистым». А корпус класса «Лада» выглядит гладким и чистым», - пишет журнал.

The National Interest называет двигатель, которым в перспективе планируется оснастить подлодки этого проекта, революционным. Отмечается, что для получения электричества планируется использовать химическую реакцию, хотя на подлодке имеются и дизельные генераторы. Двигатель, действующий по такому принципу, работает гораздо тише, чем двигатели обычных дизель-электрических подводных лодок. Возможно, от «Лады» шума будет даже меньше, чем от атомных субмарин, поскольку последние нуждаются в системе охлаждения реактора, которая из-за работающих насосов не может быть совершенно бесшумной.

Также отмечается, что акустическая сигнатура такой подводной лодки в несколько раз меньше по сравнению с подводными лодками класса субмарин Kilo («Палтус»), которые считаются самыми бесшумными в мире.