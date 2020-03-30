Военные химики дают «достойный» ответ COVID-19

В Свердловской области специалисты Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) впервые применили новые унифицированные тепловые машины УТМ-80М для «полной специальной обработки военной техники».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Эти комплексы способны дезинфицировать объекты высотой до 17 м. Эксперты отмечают, что техническое оснащение частей РХБЗ России находится на «достойном» уровне. Это, по мнению аналитиков, подтверждает миссия по противодействию COVID-19 в Италии: опыт ликвидации эпидемии на Апеннинском полуострове позволит успешно бороться с распространением коронавируса и в России.

«Уникальные машины позволяют проводить полную специальную обработку до пяти единиц крупногабаритной военной техники в час. В ходе мероприятий подразделения РХБ защиты РВСН провели специальную обработку более 80 единиц техники, в том числе пусковых установок ПГРК «Ярс», - говорится в общении военного ведомства.

Как отмечают в Минобороны, помимо военной техники, специалисты РХБЗ провели дезинфекцию отдельных участков местности и дорог, ёмкостей временного хранения и транспортировки воды, а также «дегазирующих растворов и комплектов специальной обработки».