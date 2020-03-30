В ВМС Индии заявили об угрозе выполнению антипиратских миссий

Источник изображения: topwar.ru

В индийских СМИ сообщается об обнаружившейся проблеме при осуществлении дальних миссий силами ВМС страны. Одной из таких миссий (операций) является антипиратское патрулирование Sankalp в Оманском заливе. Также речь идёт о патрулировании индийскими военными кораблями Аденского залива.

Командование ВМС Индии сообщает, что в связи с мировой проблемой по коронавирусу приходится отказываться от заходов индийских военных кораблей в иностранные порты. Но такой отказ грозит нехваткой на борту кораблей питьевой воды, продуктов питания, а также топлива.

Чтобы частично справиться с этой проблему, решено использовать индийские силы для снабжения кораблей в открытом море. Например, сторожевой корабль ВМС Индии INS Tarkash был заправлен с индийского танкера в водах Оманского залива.

В отчёте командования сообщается, что индийские боевые корабли находятся в районе Малаккского пролива, а также близ Маврикия, Сейшельских островов и Шри-Ланки. В частности, один из военных кораблей сопровождал судно с грузом продовольствия (риса) для Мадагаскара.

Теперь, как отмечается, необходимо сразу же после возвращения кораблей на базы в Индии осуществить проверку экипажей на коронавирус.

В Нью-Дели не скрывают, что ситуация с эпидемией может привести к существенному уменьшению объёмов антипиратских миссий ВМС страны:

Возникает угроза для полноценного выполнения задач в рамках антипиратских миссий.

Из сообщения:

Военно-морской флот принял меры для постоянного контроля за состоянием здоровья и симптомами своего персонала, который является частью любого запланированного плавания в ближайшие дни. Медицинские бригады на борту судов следят за состоянием здоровья персонала. Это стало важным после того, как американские моряки на авианосце ВМС США, на борту которого находилось более 5000 американских военнослужащих, оказались инфицированными.