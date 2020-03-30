КНДР провела очередной испытательный пуск ракет неустановленного типа

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Северная Корея произвела пуск еще двух ракет неустановленного типа. По данным Комитета начальников штабов (КНШ) Южной Кореи, ракеты пролетели 230 км и упали в Японское море, передает Рёнхап.

Согласно данным, полученным южнокорейскими военными, КНДР в 6:10 по местному времени из района Вонсан запустила две ракеты малой дальности (предположительно) в сторону Японского моря. Ракеты пролетели около 230 км на высоте, не превышающей 30 км, после чего упали в воду. Это было уже четвертое испытание с начала месяца.

Снаряды Северной Кореи пролетели 230 километров на максимальной высоте 30 километров

- говорится в сообщении КНШ.

В Сеуле раскритиковали Пхеньян за пуски ракет в то время, когда "весь мир испытывает трудности" из-за коронавируса, и призвали немедленно прекратить такие действия.

Между тем в Японии намерены провести тщательный анализ поступающей информации о запуске северокорейских ракет с целью установления, не связаны ли они с распространением коронавируса в КНДР. Такое поручение военным дал министр обороны страны Таро Коно.

Они (КНДР- прим.) бросают вызов международному сообществу в довольно-таки быстром темпе. Поступали сообщения о вспышках коронавируса в Северной Корее. Может ли это быть связано? Мы бы хотели детально изучить поступающую информацию

- приводят японские СМИ слова министра.

По данным японских военных, две ракеты, запущенные КНДР в сторону Японского моря, пролетели 250 км и упали вне исключительной экономической зоны страны.