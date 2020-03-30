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Российская газета

В Бурятии зенитчики ВВО отработали борьбу с беспилотниками

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ТОР-М2У в Бурятии
ЗРК "ТОР-М2У" на учениях в Бурятии.
Источник изображения: http://sadko.biz/

В республике Бурятия на полигоне "Телемба" расчеты мобильных комплексов противовоздушной обороны "Оса" соединения морской пехоты Тихоокеанского флота провели боевые стрельбы.

В полевых условиях зенитчики отработали марш, организацию охранения и маскировки позиций, борьбу с беспилотными летательными аппаратами и отражение массированного воздушного удара условного противника.

Расчеты комплексов "Оса" выпустили зенитные ракеты для поражения низколетящих воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В учениях приняли участие более 100 военнослужащих и 10 единиц боевой техники.


Артем Красиков

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