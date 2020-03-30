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Министерство обороны США получит 10,61 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

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Как сообщает журнал "Jane's Defence Industry" в материале Marc Selinger "Covid-19: US DoD to get USD10.5 billion from virus bill", министерство обороны США должно получить дополнительно 10,61 млрд долл в рамках принятого Сенатом США 25 марта 2020 года пакета срочной помощи и экономического стимулирования на общую сумму 2 трлн долл для борьбы с последствия пандемии коронавируса COVID-19 (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act - CARES Act).

Прибывшее в Лос-Анджелес для содействия в борьбе с пандемией коронавируса госпитальное судно ВМС США Т-АН-19 Mercy, 27.03.2020 (с) spectrumnews1.com

В частности, в соответствии с CARES Act, министерство обороны США получит 1,45 млрд долл для смягчения воздействия пандемии коронавируса на производственные линии оборонной промышленности, цепочки поставок, военные склады и лаборатории; 1 млрд долл на расширение производственных мощностей для выпуска медицинского и индивидуального защитного оборудования; и 1,5 млрд долл для финансирования чрезвычайных развертываний Национальной гвардии.

Кроме того, министерство обороны США получит 713,6 млн долл для различных операций и развертываний в связи с пандемией, включая развертывание госпитальных судов ВМС США Comfort и Mercy; 300 млн долл на дополнительное оборудование для информационных технологий и систем связи в связи с пандемией; 627,8 млн долл на немедицинское защитное оборудование и другие материалы; 4,9 млрд долл дополнительного финансирования программы здравоохранения для персонала министерства обороны; и 20 млн долл для Управления Генерального инспектора по аудиту расходов по вышеуказанным статьям.

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Страны
США
Проекты
2020-й год
ИТ
Медицина
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