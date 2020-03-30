Харьковский бронетанковый завод продолжает модернизацию танков Т-64БВ и Т-80БВ

Как сообщил украинский государственный концерн "Укроборонпром", 27 марта 2020 года государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" (ХБТЗ), которое входит в состав ГК "Укроборонпром", передало вооруженным силам Украины 13 единиц модернизированной техники - 10 танков Т-80БВ и три танка Т-64БВ образца 2017 года. Всего же в настоящее время "Харьковский бронетанковый завод" изготовил [sic!] 250 модернизированных боевых машин - 162 танка Т-64БВ образца 2017 года и 88 танков Т-80БВ.

Переданные вооруженным силам Украины танки Т-80БВ, прошедшие ремонт и модернизацию на ГП "Харьковский бронетанковый завод" (ХБТЗ). Харьков, 27.03.2020 (с) ГК "Укроборонпром"

"Еще одно предприятие бронетанкового дивизиона "Укроборонпрома" своевременно, качественно и в пределах отведенного бюджета выполнило свои обязательства перед минобороны [Украины]: по двум государственным контрактам ХБТЗ модернизировал почти 100 единиц военной техники. Концерн совместно с руководителями предприятий бронетанкового кластера принимает необходимые меры для того, чтобы критически важное производство и ремонт для нашей армии не прекращались при любых условиях работы. На отдельных заводах уже начата контрактная кампания - заключение договоров в рамках недавно принятого ГОЗ. Если процесс будет происходить без проволочек, бронетанковые предприятия будут загружены работой и сохранят положительную динамику увеличения объемов производства. Напомню, в начале нового года бронетанковая отрасль начала постепенно наращивать производство по различным видам продукции и услуг", - заявил Игорь Фоменко, заместитель генерального директора [ГК "Укроборонпром"] по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике.

Модернизированный специалистами ХБТЗ танк Т-64БВ образца 2017 года является основной боевой машиной бронетанковых подразделений ВСУ и отлично показал себя в противостояниях с противодействующими войсками на Востоке Украины.

При модернизации он получил расширенные боевые возможности за счет тепловизионного прицела, новой усовершенствованной динамической защите, новой цифровой радиостанции, современных ночных приборов наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, системы информационного оповещения аварийной ситуации, телевизионной системы наблюдения за окружающей средой, а также средств спутниковой навигации.

Модернизированный ГП "ХБТЗ" танк Т-80БВ получил аналогичные улучшения.

Новое оснащение Т-80БВ значительно усиливает боевые характеристики машины. Новая система навигации позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными о местонахождении каждой машины на всех уровнях управления от командира взвода до руководства всей боевой операцией. Новый динамическая защита значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро". При этом устанавливается она в штатные контейнеры динамической защиты.

Прицельный комплекс наводчика со встроенным тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях без применения инфракрасных прожекторов.

Система информационного оповещения об аварийной ситуации сигнализирует об аварийной ситуации в системах танка еще до выхода их из строя, и тем самым позволяет своевременно принять соответствующие меры.

Телевизионная система наблюдения за окружающей средой позволяет экипажу наблюдать за окружающей средой на интегрированном мониторе и эффективно выполнять маневры.

"Харьковский бронетанковый завод" продолжает своевременно и качественно выполнять государственные заказы, несмотря на чрезвычайную ситуацию в области на особом режиме работы предприятия во время карантина. Специалисты постоянно вводят современные и актуальные элементы модернизации, чем обеспечивают конкурентную боеспособность вооруженных сил Украины", - прокомментировал передачу техники директор завода Вячеслав Стрилец.

"С введением режима карантина на Украине завод перешел в режим частичной работы (простоя), что дало возможность остаться дома более 300 сотрудникам предприятия с сохранением 2/3 заработной платы. Для них введен дистанционный мониторинг состояния здоровья. Для поддержания безопасности предприятия и выполнения критически важных работ в рамках выполнения плана по оборонному заказу на полный рабочий день работюет около 90 сотрудников завода ", - рассказал директор ХБТЗ.

Стрилец добавил, что с началом боевых действий на Донбассе специалисты завода изготовили (отремонтировали и модернизировали) и передали на передовую около 400 машин.

Переданные вооруженным силам Украины танки Т-80БВ и Т-64БВ, прошедшие ремонт и модернизацию на ГП "Харьковский бронетанковый завод" (ХБТЗ). Харьков, 27.03.2020 (с) ГК "Укроборонпром"