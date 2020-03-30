Модульный медцентр Минобороны РФ в Ростове-на-Дону станет самым большим в ЮВО

Центр будет рассчитан на размещение 160 человек, его оснастят современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии и другим

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 марта. /ТАСС/. Модульный медицинский центр Минобороны России, который строится в Ростове-на-Дону, станет самым большим в Южном военном округе (ЮВО). Об этом в субботу сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"До 15 мая будет завершено строительство многофункционального военного медицинского центра в Ростове-на-Дону. Емкость ростовского медицинского центра - 160 койкомест, это самый большой медцентр в Южном военном округе", - говорится в сообщении.

По данным властей, центр будет укомплектован современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Уточняется, что работы ведутся круглосуточно, в три смены, до конца недели будет завершена заливка фундамента.

"В настоящее время определены соответствующий штат и состав медицинского персонала строящегося центра, все они проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России. Завершение мероприятий позволит обеспечить необходимой медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и, в случае необходимости, гражданского населения", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Минобороны планирует к 15 мая построить 16 медцентров в четырех военных округах России.