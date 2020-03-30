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Военно-промышленный курьер

Минобороны встретит эпидемию во всеоружии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны России в срочном порядке возводит по всей стране многофункциональные медицинские центры.

Как сообщают «Известия», строительство 16 таких учреждений продвигается даже с опережением графика. Первый из них, который находится в Нижнем Новгороде, будет сдан уже к 20 апреля.

Работы на всех стройплощадках ведутся в круглосуточном режиме в три смены. На сегодняшний день на всех объектах строительства завершена заливка фундаментов, строители переходят к монтажу зданий. На объектах задействовано более 3,5 тыс. специалистов и 800 единиц техники. В ведомстве рассчитывают, что уже в период с 10 по 15 апреля в первых восьми центрах начнется доставка и монтаж оборудования и медицинской техники.

Замминистра обороны России Тимур Иванов рассказал изданию, что каждый из центров будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Будущий персонал проходит обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России, формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. В Минобороны пообещали, что при возникновении необходимости новые медучреждения будут обслуживать не только военнослужащих, но и гражданских лиц.

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