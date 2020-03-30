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Независимое военное обозрение

«Не было бы счастья, да несчастье помогло»

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Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Степанов

На фоне пандемии снизилась активность НАТО в восточном направлении

Отставной офицер разведки, замдиректора Французского центра разведывательных исследований, эксперт по исламскому терроризму и организованной преступности Ален Родье (Alain Rodier) 27 марта на формационном сайте Atlantico заявил, что потребовалась пандемия коронавируса, чтобы снизить напряженность в Европе из-за действий НАТО, которые автоматически вызвали ответную реакцию России.

Альянс из-за вируса COVID-19 окончательно отменил самые масштабные военные учения. В тренировке должны были участвовать 32 тыс. человек, в том числе 20 тыс. американцев, часть из которых уже прибыла из США. По мнению различных аналитиков, эти учения, после окончания холодной войны, должны были стать крупнейшим развертыванием американских войск в Европе.

Москва, в свою очередь, отменила все запланированные и текущие военные учения в своих приграничных районах. Эти учения были начаты в ответ на то, что Россия посчитала провокацией со стороны Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 марта на пресс-конференции заявил, что такое решение «было связано со сложившейся ситуацией и общей борьбой с коронавирусом». Маневры «Defender Europe 2020» вызвали самую резкую критику министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в феврале заявил, что Россия примет ответные меры против действий НАТО.

То, что было верно в отношении военной эскалации, считает Родье, похоже, также верно и в отношении деэскалации навязанной Вашингтоном. Для снижения напряженности, навязанной Западом, которая автоматически вызвала ответную реакцию России, потребовалась пандемия

В Норвегии и Южной Корее были также отменены учения «Cold Response». Заместитель министра обороны Александр Фомин в интервью газете «Известия» заявил: «Мы стараемся найти общие точки соприкосновения. Например, в инициативном порядке прекратили проводить военные учения в непосредственной близости у границ России с западными государствами. Наша боевая авиация летает над Балтикой с включенными транспондерами. Мы проявляем безграничную открытость при проведении военных мероприятий».

Как говорится в пословице, пишет бывший разведчик, «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Военная напряженность в Европе уменьшилась, но очевидно, что эта ситуация будет носить только временный характер. Если лица, принимающие решения, смогут оценить ситуацию и перестать прислушиваться к своим советникам, непрерывно рекомендующим им «вступить в войну», человечеству, возможно, удастся добиться большего прогресса в укреплении мира на земле, заключил Родье.


Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Франция
Персоны
Лавров Сергей
Фомин Александр
Проекты
NATO
Военные учения
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