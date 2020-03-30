Весенний призыв в условиях пандемии СОVID-19

В этом году весенняя призывная кампания должна пройти в установленные сроки и в соответствии с федеральным законом № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе». Пресс-служба МО РФ со ссылкой на заявление главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу подтвердила, что весенний призыв в армию из-за коронавируса переносить не планируется и что весенняя кампания начинается в России 1 апреля 2020 года.

В настоящее время на территории РФ в связи с коронавирусом введены карантинные меры. Если бы в России из-за распространения инфекции было объявлено Чрезвычайное положение, то срочники, проходящие службу с весны прошлого года, были бы вынуждены находиться в войсках не 12 месяцев, как положено по закону, а дольше.

26 марта на заседании правительства РФ Сергей Шойгу заявил: «В настоящее время в Вооруженных силах проведено 3241 тестирование военнослужащих на предмет коронавируса. Все результаты отрицательные, заболевших нет». Принято решение провести весенний призыв граждан на военную службу в планируемые сроки, но со всеми мерами предосторожности.

В 2019 году в осеннюю кампанию более 130 тыс. новобранцев стали военнослужащими, примерно такое же количество российских юношей для исполнения своего конституционного долга призовут в этом году. Большинство молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, имеющие повестки для явки в военкоматы, будут отправлены в войска в мае и июне. «Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются», - сказал Шойгу.

Пандемия СОVID-19 не является причиной для неявки в военный комиссариат, но требования по самоизоляции в случае контактов с зараженными вирусом должны также выполняться и для этого должна быть найдена разумная грань. На основании российского законодательства за уклонение от военной или альтернативной службы предусмотрена статья 328 УК РФ.

Освобождение от воинской обязанности также предоставляется военкоматами. Отсрочка от армии по учебе в школе дается ученикам, которым исполнилось 18 лет, она действует до 1 октября текущего года. При поступлении в колледж или на дневное отделение вуза с государственной аккредитацией в течение этого времени, оформляется новая отсрочка, которая будет действительна на весь период получения образования. Жители Крайнего Севера и работники сферы образования имеют право пойти в армию 1 мая – через месяц после начала призыва. Для жителей сельской местности весенний призыв вовсе отменен.

Президент страны 25 марта подписал Указ, что с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя из-за коронавируса, но это постановление не коснется работников непрерывно действующих организаций, медицинских учреждений и аптек. В московском военкомате представителю НВО сообщили, что военные комиссариаты, которые размещены по всей территории России и отвечают за учетно-призывную деятельность в ВС, будут работать. С начала апреля можно начинать медицинское обследование, которое является обязательной процедурой. Только после вынесения врачами вердикта о годности к военной службе, выдается направление на прохождение призывной комиссии, где решается будет ли призывник отправлен в войска, получит отсрочку или полное освобождение от армии, если есть для этого законные основания. В случае предоставления отсрочки или освобождения от срочной службы по состоянию здоровья, необходимо провести контрольное медицинское освидетельствование.

В этом году все новобранцы будут протестированы на наличие коронавируса. «В войска попадут только те, у кого диагностический тест показал отрицательные результаты», - сказал Сергей Шойгу. Новое пополнение в частях будет изолировано на двухнедельный карантин.

По распоряжению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина с 25 марта проводилась масштабная трехдневная проверка уровня готовности российских войсках для решения задач по борьбе с COVID-19 в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Минобороны России на случай возникновения заболевших в 32 военных госпиталях создало специальные отделения

для лечения инфицированных. В настоящее с опережением намеченных сроков строятся 16 военных инфекционных центров. До 30 апреля планировалось ввести восемь центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, а до 15 мая – завершить строительство еще восьми.

Ирина Дронина