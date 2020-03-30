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Военное обозрение

ВВС США отмечают трёхкратное увеличение заболевших коронавирусом пилотов

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Источник изображения: topwar.ru

Количество американских военных летчиков, заразившихся коронавирусом, увеличилось более чем в три раза за неделю. Согласно сообщению пресс-службы ВВС США, на данный момент заболевание зафиксировано уже у 105 пилотов.

ВВС США зафиксировали более чем трехкратное увеличение заразившихся коронавирусом боевых пилотов. По данным командования, всего на данный момент заболело 105 пилотов, хотя неделю назад их было всего 34. Кроме того, заболевание также зафиксировано у 78 членов семей военных летчиков, гражданских служащих и подрядчиков ВВС.

Всего, по данным Пентагона, на сегодняшний день в вооруженных силах зафиксировано 309 подтвержденных случаев заражения коронавирусом военнослужащих, 108 членов семей, 134 гражданских служащих и 62 специалистов из подрядных организаций.

Как заявил министр обороны США Марк Эспер, в Пентагоне считают, что эпидемия коронавируса в США продлится несколько месяцев, но это "не поставит под угрозу боеготовность" американских вооруженных сил.

Я думаю, что в целом для вооруженных сил США будет умеренно-низкий уровень воздействия на боеготовность

- заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Еще более сложная обстановка складывается среди гражданского населения. На сегодня, по официальным данным, только подтвержденных случаев заражения зафиксировано свыше 104 тысяч человек.

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