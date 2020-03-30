Как полицейские разных стран борются с коронавирусом

С новой "чумой XX века" борются не только врачи и правительства, но и полиции почти всех стран. Международная полицейская ассоциация, в которую входит более полумиллиона человек из 70 государств на всех континентах, занимается не только правоохранительными проблемами, но и сотрудничеством полицейских в решении многих, общих для всех, гуманитарных проблем.

Российскую секцию этой организации возглавляет генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов.

Он рассказал "Российской газете", как полиции разных стран участвуют в борьбе с общей для всего человечества напастью - коронавирусом.

Юрий Николаевич, давайте пройдемся по списку государств, полиции которых наиболее эффективно действуют в защиту здоровья и жизни своих сограждан. Начнем с США?

Юрий Жданов: Начнем. Так, в Лос-Анджелесе полицейское управление направляет 50 процентов своего состава на патрулирование в форме. Обычно большинство работает в штатском, не привлекая ненужного внимания. Теперь там считают, что выделенные ресурсы позволят осуществлять патрулирование с высокой видимостью во всех отделениях штата, обеспечивая безопасность жителей и любых работников магазинов, которые имеют дело с большим количеством народу.

Однако, все полицейские отделения будут закрыты для личного приема. Вместо этого полиция просит общественность использовать специальные электронные адреса, назначенные каждому из локальных отделений. При этом полицейские заверяют, что по-прежнему будут реагировать на преступления. Дежурные командиры будут направлять патрульных офицеров на происшествия.

А что в Германии?

Юрий Жданов: Там существует совместная целевая группа по кризисным ситуациям Федерального министерства внутренних дел и Федерального министерства здравоохранения, которая объединяет все компетенции министерств по борьбе с национальной угрозой коронавируса - COVID-19. Именно местные полицейские власти несут ответственность за соблюдение карантина.

Как предусмотрено в статье 74 Закона о защите от инфекций (Infektionsschutzgesetz), любому лицу, которое предпринимает преднамеренные действия, может быть назначено наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет или штраф. Запрет, который не распространяется на семьи, вступил в силу с 23 марта до пасхальных каникул 19 апреля, и нарушители могут ожидать штрафы до 25 000 евро (26 908,75 долларов США).

Согласно предписанию "мобильная деятельность", ряд сотрудников полиции Германии, чьи функциональные обязанности позволяют нести службу в удаленном режиме, могут не присутствовать на рабочем месте. Порядка 80% личного состава оснащены служебными ноутбуками, что позволяет им выполнять служебные обязанности удаленно длительное время. Таким образом, обеспечена работоспособность федеральных правоохранительных ведомств в условиях чрезвычайных ситуаций на длительный период.

Какие у немцев правила соблюдения карантина при столь суровых наказаниях?

Юрий Жданов: Этих правил восемь. И немцы, при их "ордунге", тщательно все это соблюдают. Первое, что требуется, это сократить социальные контакты, за исключением сожителей, до необходимого минимума. Второе - в общественных местах, за исключением близких людей, держать расстояние от окружающих минимум 1,5 метра.

Третье - в общественных местах можно находиться одному, с еще одним отдельно живущим человеком или в кругу сожителей.

Четвертое - можно ходить на работу, ухаживать за больным, в магазины, к врачу, на заседания, необходимые мероприятия и тесты, помогать другим и заниматься спортом на свежем воздухе.

Пятое - запрещено устраивать публичные или частные вечеринки.

Шестое - рестораны, бары, кафе должны быть закрыты. Исключения: доставка еды или еда на вынос.

Седьмое - услуги, где необходим телесный контакт (парикмахерские, косметика, массажи, тату) должны быть закрыты. Необходимые медицинские услуги разрешены.

Восьмое - во всех учреждениях, особенно в публичных, важно соблюдать гигиену и предпринять нужные для этого меры.

Эти меры будут действовать минимум 2 недели. А соблюдение правил будут контролироваться полицией и при непослушании последуют санкции.

Италия - самая пострадавшая в Европе страна. Что делает полиция там?

Юрий Жданов: Италия использует беспилотники для мониторинга ситуации во время карантина. Разрешение на использование беспилотников продлится до 30 апреля, когда теоретически будут сняты ограничения на поездки в Италию. Есть ограничения на использование беспилотников: они не могут использоваться вблизи гражданских аэропортов, а также максимальный допустимый вес беспилотника - 25 килограммов.

Штрафы за нарушение карантина предусмотрены?

Юрий Жданов: И еще какие! Оштрафуют на 3000 евро за нахождение на улице без уважительной причины, за исключением похода за продуктами или с работы/на работу. В постановлении правительства говорится, что те, кто нарушает карантинные правила, могут быть приговорены к трехмесячному тюремному сроку или, возможно, к более длительному сроку за более серьезные нарушения.

Полиция в различных итальянских городах с момента начала карантина объявляет правила с помощью мегафонов, призывая всех оставаться дома и держаться на расстоянии друг от друга.

В Испании, в которую наши граждане очень любят ездить, тоже суровые правила?

Юрий Жданов: Почти такие же. Испанская полиция тоже использует беспилотники, чтобы контролировать выполнение режима самоизоляции. Лица, нарушившие карантин в Испании, могут быть оштрафованы на сумму до 600 евро и приговорены к тюремному заключению. Чрезвычайное положение продлится две недели, хотя может быть продлено и на больший срок, если правительство сочтет это необходимым.

Но во Франции, родине свободы, наверное, все происходит намного либеральнее?

Юрий Жданов: Как сказать. Там меры не такие строгие, как в других частях Европы, где запрещены даже занятия спортом на открытом воздухе.

Однако, по словам главы ведомства общественного здравоохранения страны, Франция, очень вероятно, продлит 15-дневный карантин.

Согласно правилам, любой, кто покидает свой дом, должен заполнить форму с указанием причины. Обоснованными причинами являются индивидуальные физические занятия, покупка еды или медикаментов, а также прогулки с собакой. Французская полиция уже оштрафовала более 4000 человек из-за нарушения карантина на 135 евро.

Приблизительно 100 000 полицейских были мобилизованы. Созданы контрольно-пропускные пункты по всей стране для обеспечения соблюдения правил.

Такие ограничения везде, или только в самых крупных и ведущих европейских странах?

Юрий Жданов: Похожие ограничения везде. Вот, к примеру, Исландия. Исландская полиция состоит из 9 независимых подразделений, расположенных по всей территории страны, каждое из которых возглавляет комиссар полиции. В структуру Управления полиции входит Национальный комиссар полиции. Под его управлением находится Департамент по гражданской защите и чрезвычайным ситуациям. Это подразделение совместно с Директоратом здравоохранения определяет уровни чрезвычайной ситуации - всего три уровня. На данный момент объявлен 3-й уровень - чрезвычайное положение. Директорат здравоохранения дает рекомендации министерству здравоохранения, которое затем выносит предписания об ограничении перемещения, закрытии общественных учреждений и порядке осуществления этих мер.

Он руководствуется рекомендациями своих штатных специалистов, эпидемиологов. И вот что важно - в случае необходимости исландская полиция заставляет принудительно соблюдать эти ограничения. Пока что такие принудительные меры от полиции не требовались. Ряд сотрудников полиции сами подверглись временному карантину по мере получения результатов тестов арестованных лиц или лиц, контактировавших с полицейскими. На данный момент несколько сотрудников полиции находятся на двухнедельном обязательном карантине.

Исландия - маленькая страна, и в таких ситуациях люди делают то, что предписывают официальные власти. В одном помещении могут находиться не более 20 человек на расстоянии двух метров друг от друга. Из-за этого многие предприятия закрываются. В супермаркетах по-прежнему могут находиться одновременно 100 человек с соблюдением правила о двухметровом расстоянии друг от друга. Исландское правительство также предложило бывшим работникам здравоохранения зарегистрироваться в качестве резервного персонала. Это относится также к бывшим полицейским, пожарным, специалистам по оказанию неотложной помощи и т.п.

Каждый день в 14.00 три человека - Суперинтендант национального комиссариата полиции, руководитель Директората здравоохранения и врач-эпидемиолог проводят пресс-конференцию. Они информируют население о ситуации и принятых мерах, а также о мерах, которые планируется предпринять в дальнейшем. Премьер-министр и члены кабинета министров держатся на заднем плане и проводят свои пресс-конференции, во время которых информируют население о принятых мерах по поддержке экономики и других, связанных с этим вопросов.

Ну, Исландия - остров, там все ограничить просто - кругом вода. Но что делать полицейским, скажем, в Греции, в не самой богатой стране?

Юрий Жданов: А все то же. И они это успешно делают. В Греции все магазины или любые другие предприятия остаются закрытыми, за исключением аптек, супермаркетов и подобных магазинов. Супермаркеты открыты и по воскресеньям с 7 до 22 часов. Рестораны и кафе тоже, но только для доставки или на вынос.

Движение на дорогах не допускается, за исключением специального разрешения, которое вы получаете по мобильному телефону, для совершения необходимых покупок, посещения аптеки, посещения врача, пробежек в одиночку, выгула собак в одиночку и всегда на расстоянии двух метров друг от друга и всегда по специальному разрешению с указанием места отправления, возвращения и точного времени.

Лицам, возвращающимся из-за границы, необходимо пройти карантин на дому, сроком до 14 дней.

Все это регулярно проверяется полицией и накладываются большие штрафы на правонарушителей.

Выдача лицензий полицией, военными, врачами и медсестрами была временно приостановлена.

Кроме того, три крупные государственные больницы в Афинах и одна частная были преобразованы в больницы для лечения коронавирусных больных.

Понятно, европейская полиция на высоте. А что в других странах?

Юрий Жданов: Там тоже все сурово и очень интересно. Например, Иран развернул группы, состоящие из сотрудников правоохранительных органов и волонтеров, для проверки туристов, покидающих крупные города, в 13 провинциях, включая столицу страны Тегеран. Команды проверяют температуру туристов и отправляют тех, у кого жар, в карантинные центры.

Вот любопытный факт из практики правоохранительных органов: видимо, пытаясь обуздать распространение вируса, Иран освободил 85 000 заключенных во временный отпуск.

Президент Ирана Рухани приказал закрыть торговые центры и базары по всей стране на 15-дневный отпуск. Единственным исключением были аптеки и продуктовые магазины. В настоящее время власти закрыли ключевые религиозные объекты.

Латинская Америка тоже оказалась под ударом пандемии?

Юрий Жданов: Да, и пока хорошо держит этот удар. Например, в Перу с 16 марта действует режим чрезвычайной ситуации. Закрыты все учебные заведения, крупные торговые центры, рестораны, учреждения культуры. Все наземные, морские и авиационные пограничные пункты закрыты, отменены все внутренние и международные авиарейсы, междугородное автобусное и железнодорожное сообщение, до минимума сокращена интенсивность движения городского общественного транспорта, включая такси.

Водители транспортных средств, приписанных к службам по обеспечению жизнедеятельности, обязаны получать в МВД Перу специальные разрешения на передвижение. Водители, нарушившие режим ЧС, задерживаются, лишаются водительских прав и подвергаются штрафу в размере 6.300 перуанских солей (около 1800 долларов США). Отменены все спортивные, культурные, общественно-политические и иные мероприятия, многие государственные и частные предприятия и организации не работают.

Михаил Фалалеев