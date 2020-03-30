Ситуация в Идлибе: Россия ждет выполнения турецких обещаний

Как выполняются договоренности Путина и Эрдогана по Сирии

В соответствии с достигнутыми 5 марта договоренностями между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Реджепом Эрдоганом в Идлибской зоне деэскалации был установлен коридор безопасности (по шесть километров к северу и к югу от трассы М-4). Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался с обстановкой в Идлибе.

Турецкая сторона обязалась в течение 4-6 месяцев обеспечить вывод вооруженных формирований из коридора безопасности. Причем Анкара должна осуществить этот вывод самостоятельно.

Надо прямо сказать, на последних российско-турецких переговорах турки были категорически против обозначения каких-либо конкретных сроков вывода боевиков. И уговорить их пойти на этот шаг стоило немалого труда. Согласились турки и с тем, что если какие-либо радикально настроенные формирования джихадистов откажутся покинуть коридор безопасности, то по отношению к ним будут приняты меры радикального характера.

Но пока отряды боевиков категорически отказываются выйти из коридора.

И чем ближе их пункты дислокации к западу - сирийской провинции Латакия, тем радикальнее настроены джихадисты и все менее они контролируются турецкой стороной.

К примеру, в последнее время боевики перекапывают дороги, раскладывают на них устройства для прокалывания шин автомобилей и колесных бронетранспортеров, в ряде случаев поливают дорожное полотно нефтью, взрывают мосты. Например, в ночь на 25 марта в населенном пункте Аль-Кафир западнее Идлиба был взорван очередной мостовой переход. А за день до этого в зоне деэскалации был зафиксирован подрыв самодельного взрывного устройства, двое турецких военнослужащих были ранены и впоследствии эвакуированы.

Для блокирования автомагистралей и противодействия совместному патрулированию российских и турецких войск активно привлекаются и члены семей боевиков - женщины и дети.

В ряде случае подобные группы, выходящие на автотрассы, достигают численности в 500 и более человек. Даже сами турки, когда одно из их подразделения направлялось в Серакаб, подверглись нападению боевиков.

Военнослужащие турецких вооруженных сил по мере возможностей ликвидируют завалы на дорогах, расчищают автомагистрали, но к утру боевики вновь делают дороги непроходимыми для транспорта. Турки хотели продемонстрировать хотя бы показное патрулирование, однако этот замысел в полном объеме так и не реализовался на практике.

От Серакаба турецким военнослужащим удалось пройти всего 3-4 км, однако далее на пути турецкого патруля были обнаружены баррикады. Личный состав и технику пришлось возвращать обратно. На стороне боевиков в настоящее время и погода. В Сирии сейчас сложные метеоусловия: идут дожди, сильная облачность. А это препятствует результативным действиям армейской авиации.

Главная задача сейчас - приложить настоятельные усилия к тому, чтобы заставить турок выполнить достигнутые договоренности по созданию коридора безопасности вдоль автомобильной магистрали М-4.

Российская сторона в этой связи выражает надежду, что турки будут вести себя по отношению к боевикам решительнее. Надо настойчиво подвигать турок на ликвидацию самых оголтелых банд джихадистов. К слову, далеко не все формирования боевиков финансируются Анкарой. А с ними даже туркам тяжело о чем-нибудь договориться.

Турции для решения этих вопросов надо предоставить хотя бы время. А возможности, надо полагать, они сами найдут.

К тому же в вопросах взаимодействия турецкой и российской сторон за последнее время отмечается немало положительного.

В общем задача стоит такая: очистить за 4-6 месяцев коридор безопасности от боевиков и выставить на его северной и южной границе наблюдательные посты. Пока же турецкой стороне удалось выставить только три своих поста, и то в районе н.п. Трумба.

Если не удастся добиться выполнения достигнутых 5 марта этого года договоренностей между Москвой и Анкарой, то вполне возможно, что встанет вопрос о продолжении операции со стороны армии Башара Асада по ликвидации формирований джихадистов. Однако и тут не обходится без нюансов.

Надо прямо сказать, что состояние современной турецкой армии вызывает у бойцов Асада отнюдь не прилив боевого духа. Турки уже более чем наглядно продемонстрировали свои возможности в ходе недавних боевых действий.

В то же время к сложностям решения идлибских проблем надо добавить и тот факт, что сегодня военно-политическая обстановка и в самой Турции не совсем благоприятная. На нынешнее руководство в Анкаре сильно давят националисты.

Тем не менее, обстановка вокруг Идлиба начинает понемногу стабилизироваться.

В частности, значительно сократилось число обстрелов со стороны формирований боевиков. Если раньше их было по 40-50 за сутки, то сейчас - от силы 3, максимум 7. Причем прекратились обстрелы районов, населенных мирными жителями, в частности, на окраинах города Алеппо. В настоящее время обстреливаются только позиции правительственных войск Башара Асада. А им пока дано указание - не отвечать на обстрелы ни из стрелкового вооружения, ни из орудий и минометов. И пока этот приказ выполняется. Армия Асада молчит.

Ситуация в Сирии существенно обострилась в связи с распространением в этом регионе коронавируса. Причем какова обстановка с COVID-19 в таких местах, как Идлибская зона деэскалации или лагерях беженцев Рукбан и Эль-Холь, толком никто не знает. Доступа туда даже для международных организаций в сфере здравоохранения практически нет.

Поэтому 25 марта с 18.00 на всей территории Сирии с шести часов вечера и до шести часов утра был введен комендантский час. Закрыты все пункты пропуска на границе с Ливаном и Иорданией.

Однако 61 человек уже на территорию Сирии уже проскочили. Сколько из них зараженных - никто не знает.

Что касается других районов Сирии, в частности, северо-востока страны, то там совместное российско-турецкое патрулирование осуществляется более или менее успешно. В этот процесс пытаются влезть американцы, но сил и средств у них гораздо меньше и патрулирование у них получается гораздо хуже. Точнее, совсем не получается.

Курды отчетливо это наблюдает, и акценты у значительной части населения уже меняются. Курды сознают, что так или иначе американцы уйдут, и они в конечном итоге рискуют остаться один на один с турками.

Верхушка курдского населения усиленно заливается американцами долларами, но тем не менее, все больше и больше представителей курдов начинают искать пути к восстановлению связей с официальным правительством Сирии. Они просто задумываются о своем будущем - о паспортах, работе, контактах с зарубежьем, образовании детей. Даже на проект будущей сирийской конституции у курдов последнее время все меньше и меньше наскоков, точнее, их совсем не стало.

У курдов все больше и больше понимания, что другого пути, как окончательного признания территориальной целостности и суверенитета Сирии, у них нет. К тому же для сравнения у них налицо картины Эр-Ракки и лагерей беженцев, находящихся под контролем Запада. Там процветает насилие, продажи детей, там высока смертность и налицо полное отсутствие нормальных условий для жизни. Ни одна из животрепещущих проблем в этих местах за истекшее время так и не решена кардинально. В изобилии только обещания.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок