Войти
Интерфакс-АВН

Президент Украины назначил Наева командующим Объединенных сил ВСУ

329
0
0
Сергей Наев
Сергей Наев.
Источник изображения: zen.yandex.ru

Киев. 28 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Наева командующим объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ он подписал 27 марта, сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщалось, 7 февраля 2020 года во исполнение общих директив Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины завершился первый этап реформирования Вооруженных сил Украины, по результатам чего были созданы новые командования и предназначены их командующие.

В частности, Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев.

Данная перестройка структуры украинской армии направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
10.10.2017
В 2020 году Парламентская ассамблея НАТО впервые пройдет на Украине
11.09.2017
Наращивание российского военного потенциала на Западе: факты и вымысел (Russia Matters, США)
29.06.2015
Симметричная безответность
20.05.2015
Агрессия «общечеловеческого»
14.05.2015
Курс в будущее или на рифы?
14.04.2010
Поможет ли нам оружием заграница?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 10:50
  • 313
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.03 10:41
  • 1
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 30.03 09:58
  • 9
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 30.03 09:50
  • 24
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 30.03 09:34
  • 13
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 30.03 06:51
  • 81
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 30.03 06:28
  • 27
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 30.03 06:05
  • 15
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 30.03 03:24
  • 1
Не главный недостаток: нужны ли стелс-технологии Ту-160
  • 29.03 22:15
  • 12
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 29.03 20:14
  • 11
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»
  • 29.03 19:32
  • 112
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.03 17:01
  • 6
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
  • 29.03 16:57
  • 35
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов
  • 29.03 16:45
  • 10
Российский «Циркон» оказался неточным