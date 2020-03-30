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Интерфакс-АВН

Президент Украины разделил должности главкома ВСУ и начальника Генштаба

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Донбассе.
Источник изображения: © AP Photo, Ukrainian Presidential Press Office via AP

Зеленский назначил Хомчака главкомом ВСУ, а Корнийчука - начальником Генштаба

Киев. 28 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский своими указами разделил должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба.

Соответствующие указы он подписал 27 марта, сообщает официальный сайт главы государства.

Одним из указов Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а другим указом назначил Хомчака на должность главкома ВСУ.

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Страны
Украина
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