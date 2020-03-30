Президент Украины разделил должности главкома ВСУ и начальника Генштаба

Зеленский назначил Хомчака главкомом ВСУ, а Корнийчука - начальником Генштаба
Киев. 28 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский своими указами разделил должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба.
Соответствующие указы он подписал 27 марта, сообщает официальный сайт главы государства.
Одним из указов Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а другим указом назначил Хомчака на должность главкома ВСУ.