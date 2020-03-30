Глава европейской дипломатии в беседе с госсекретарем США заявил о необходимости общих усилий в борьбе с COVID-19

Брюссель. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обсудил с госсекретарем США Майком Помпео вопросы международного взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, сообщила в субботу Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Они обсудили пандемию коронавируса, и высокий представитель Боррель подчеркнул важность сотрудничества и международной солидарности. Учитывая глобальность проблемы, опираясь на прочность трансатлантического партнерства, ЕС и США способны внести значительный вклад в международные усилия по борьбе с пандемией", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном в Брюсселе.

В коммюнике отмечается, что Боррель "подчеркнул необходимость международных усилий с целью остановить распространение пандемии и смягчить ее последствия в краткосрочной и долгосрочной перспективах".

Глава дипломатии ЕС также указала на "необходимость предоставления точной и прозрачной публичной информации для ответа на растущую обеспокоенность по поводу дезинформации о коронавирусе".

Боррель и Помпео согласились с настоятельной необходимостью активизации международного сотрудничества и оказания гуманитарной помощи в медицинских целях наиболее уязвимым странам, сообщает ЕВС.

Помимо COVID-19, дипломаты обсудили другие международные события, в частности, решение Совета ЕС начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией.

Они также выразили согласие относительно необходимости возобновления международных усилий по урегулированию кризисов в Сирии и Ливии.