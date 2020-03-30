Индия призвала страны к соблюдению запрета биологического оружия, упомянув о COVID-19

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Обращает на себя внимание призыв индийских властей на фоне распространения коронавируса нового типа. В Нью-Дели призвали к строгому соблюдению глобального договора, запрещающего весь спектр биологического оружия массового уничтожения (БОМУ).

Из призыва:

Подчёркиваем необходимость эффективного реагирования на вызовы, возникающие в связи с новыми разработками.

Официально это обращение приурочено к 45-й годовщине вступления в силу Конвенции о биологическом оружии. Эта конвенция носит следующее название: «О запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении». Подписывали конвенцию 10 апреля 1972 года одновременно в Вашингтоне, Лондоне и Москве. Вступила в силу она 26 марта 1975 года. На сегодняшний день подавляющее большинство стран к конвенции присоединились.

Внимание на себя этот индийский призыв обратил в связи с тем, что в тексте имеется упоминание COVID-19:

Глобальные экономические и социальные последствия пандемии, вызванной COVID-19, подчеркнули необходимость международного сотрудничества в этом вопросе, включая институциональное укрепление ВОЗ. Подчёркиваем необходимость укрепления сотрудничества между государствами-участниками Конвенции, направленного на полное и эффективное осуществление её принципов во всех аспектах.

Такое обращение с упоминанием Конвенции о запрещении БОМУ и о сегодняшних проблемах с распространением коронавируса дало экспертам повод говорить о том, что власти Индии не исключают искусственного характера появления COVID-19. Иначе зачем было Нью-Дели в тексте с призывом к соблюдению конвенции о запрещении биологического оружия упоминать о новом коронавирусе, который отдельные вирусологи относят к вирусам "природного происхождения"?