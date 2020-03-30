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Военное обозрение

ВСУ начали испытания новейшего украинского миномёта МП-120

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Источник изображения: Генштаб ВСУ / Facebook

Украинские вооруженные силы начали испытания нового отечественного миномета МП-120. Об этом сообщил Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Новый миномет проходит цикл испытаний на общевойсковом полигоне вблизи поселка Гончаровское в Черниговской области. В тестировании оружия наряду с военными принимают участие военные специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники. По итогам испытаний будет принято решение о постановке миномета на вооружение.

Новый миномет МП-120 калибром 120 мм, разработанный украинскими производителями, должен заменить советские аналоги, которые были на вооружении украинской армии, отечественным продуктом с многочисленными доработками

- говорится в сообщении.

Согласно заявлению Минобороны, новый миномет МП-120 предназначен для уничтожения и подавления навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных как открыто, так и в укрытиях полевого типа.

Свойства миномета позволяют поддерживать механизированные подразделения в бою, отражать атаки противника днем и ночью

- заявили украинские военные.

О сроках окончания испытаний и примерного принятия на вооружение миномета ничего не сообщается.

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Страны
Украина
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