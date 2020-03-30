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Российская газета

Секрет успеха: как появилась самая массовая в мире РСЗО "Град"

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Источник изображения: Игорь Руссак / РИА Новости

Ровно 57 лет назад - 28 марта 1963-го - в СССР была принята на вооружение реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град". Она быстро завоевала популярность во всем мире благодаря удачному сочетанию огневой мощи, простоты эксплуатации и относительно невысокой стоимости. Именно "Грады" сыграли решающую роль в ряде военных конфликтов, обеспечив перевес той стороне, которая обладала этим оружием.

В середине 1950-х годов в руководстве вооруженных сил Советского Союза созрело понимание, что армия нуждается в принципиально новой по тактико-техническим характеристикам РСЗО. К примеру, имевшиеся в распоряжении боевые машины БМ-14 (калибр 140 мм) несли 16 реактивных снарядов, однако дальность стрельбы не превышала 10 километров. Более мощные БМД-20 (калибр 200 мм) поражали цели на расстоянии до 20 километров, но имели всего четыре направляющие для снарядов.

Разработкой новой РСЗО в 1959 году занялись в тульском НИИ-147 под руководством главного конструктора Александра Ганичева.

Для БМ-21, более известной как "Град", создали 122-мм неуправляемый реактивный снаряд. Интересно, что его корпус изготавливали не привычной тогда нарезкой стальной болванки, а методом раскатки и вытяжки из стального листа. Более важной особенностью было наличие складывающихся плоскостей стабилизатора. Они обрамляли снаряд как лепестки, не увеличивая его габариты, и удерживались специальным кольцом, которое отбрасывалось при запуске.

Количество направляющих, в том числе благодаря компактности снарядов, на новой РСЗО выросло до 40, а дальность стрельбы на тот момент превышала 20 километров. При этом весь боезаряд машина могла выпустить всего за 20 секунд.

В итоге система "Град" по результатам испытаний в целом была признана значительно более эффективной, нежели штатная БМ-14-17. Для решения одной и той же задачи теперь требовалось две боевые машины вместо семи. С 1963 года началось серийное производство этих РСЗО, которое продолжалось в СССР до конца 1980-х.

Боевое крещение "Грады" прошли в 1969 году в ходе пограничного конфликта с Китаем на острове Даманский. 15 марта, в самый острый день противостояния, именно применение секретных на тот момент РСЗО внесло перелом в борьбе за контроль над островом. Реактивными снарядами была уничтожена большая часть живой силы противника.

В 1965 году по просьбе правительства Демократической республики Вьетнам была разработана переносная реактивная пусковая установка "Град-П" ("Партизан"), состоящая из одной направляющей. Она успешно показала себя во Вьетнамской войне, а также в битве при Кифангондо в Анголе в 1975 году. Тогда правительственные войска и кубинский экспедиционный корпус смогли победить превосходившие их численно силы боевиков-баконго и заирских солдат. Решающее преимущество было обеспечено за счет использования "Партизанов".

Позже "Грады" активно использовались в ходе Афганской войны, применялись во многих военных конфликтах в Африке.

"Грады" в ряду реактивных систем залпового огня стали тем же, что и автомат Калашникова в мире стрелкового оружия. В общей сложности было выпущено свыше восьми тысяч единиц этих РСЗО, включая модификации, производившиеся в других странах. Со временем для "Градов" разрабатывалось все больше новых снарядов, совершенствовалась сама система. Так, дальность стрельбы выросла до 40 километров, а площадь поражения стала сопоставима с несколькими футбольными полями. Благодаря этому "Грады" остаются на вооружении многих стран и по сей день.


Алексей Иванов

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Страны
Ангола
Афганистан
Вьетнам
Китай
Конго
Куба
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
БМД-2
Град РСЗО
Компании
Концерн Калашников
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