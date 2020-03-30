Палубные истребители F/A-18C/D КМП США начали получать новые радары с АФАР

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Старые версии палубных истребителей F/A-18 Hornet C/D, стоящие на вооружении Корпуса морской пехоты США, начали получать новые радиолокационные станции AN/APG-79(v)4 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Модернизацией самолетов занимается компания Raytheon.

О подписании контракта с командованием Корпуса морской пехоты на поставку радаров с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) компания объявила в начале января прошлого года. Тогда же стало известно, что на самолеты F/A-18C/D Hornet будет установлена РЛС APG-79(v)4 — модифицированная версия радара APG-79, устанавливаемого на самолёты Super Hornet и EA-18G Growler. Решение об установке именно этой РЛС было принято по причине, что она на 90% совместима с базовой РЛС F/A-18C/D Hornet, что значительно упрощает, как установку, так и последующее обслуживание модернизированных самолетов.

По планам командования КМП, модернизации будут подвергнуты все истребители F/A-18C/D, стоящие на вооружении Морской пехоты США. По последним данным, американские морпехи имеют семь эскадрилий Hornet по 12 самолетов в каждой. Всего заказано 112 радаров, включая запасные экземпляры. Работы по модернизации планируется завершить к маю 2022 года.

По словам командования КМП, установка новой РЛС с АФАР значительно расширит боевые возможности авиации морской пехоты.

Палубный истребитель F/A-18 был разработан компанией McDonnel Douglas в 70-е годы и в ходе эксплуатации неоднократно модернизировался. За время производства выпущено около 2000 истребителей Hornet, стоящих на вооружении ВМС и Корпуса морской пехоты США, а также армий некоторых стран НАТО.