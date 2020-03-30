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Известия.ru

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

16 многофункциональных военных медицинских центров строятся с опережением графика. Первый из них, который находится в Нижнем Новгороде, будет сдан уже к 20 апреля, сообщили «Известиям» в Министерстве обороны в субботу, 28 марта.

Также в период с 10 по 15 апреля в первых восьми центрах начнется доставка и монтаж оборудования и медицинской техники.

Замминистра обороны России Тимур Иванов рассказал, что каждый из центров будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации. Будущий персонал проходит обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России, формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Иванов подчеркнул, что при необходимости учреждения будут обслуживать не только военных, но и гражданских.

О планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу 26 марта заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, до 30 апреля будут построены восемь центров: в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая — достроены остальные.

Ранее 28 марта в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число заболевших в России выросло до 1264. Официально сообщалось о четверых умерших в Москве, но в этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся, 57-летнем жителе региона.

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