«Тайфуны» и «Шершни» вместо «Торнадо»

Военно-воздушные силы Германии определились с обновлением своего парка истребительной авиации. Вместо уходящих «на пенсию» Panavia Tornado предлагается закупить 90 самолётов Eurofighter у корпорации Airbus и 45 самолётов F/A-18 у корпорации Boeing.

Если предложение ВВС поддержит министр обороны Германии, то в ближайшие годы люфтваффе смогут окончательно распрощаться с морально устаревшими истребителями-бомбардировщиками Panavia Tornado, а также заменить часть выработавших свой ресурс Eurofighter Typhoon.

Истребители Eurofighter Typhoon Источник изображения: thedrive.com

В рамках обязательств перед НАТО Германия должна располагать определённой численностью самолётов, способных нести ядерное оружие (бомбы B61). Ни одна из модификаций Eurofighter Typhoon не приспособлена для работы с таким вооружением. Поэтому люфтваффе намерены закупить 30 истребителей F/A-18E/F и 15 EA-18G (самолёты радиоэлектронной борьбы на базе Hornet).

Самолёты F/A-18E Super Hornet (на дальнем плане), F/A-18F Super Hornet (в центре) и EA-18G Growler (на переднем плане) Источник изображения: thedrive.com

Самолёты F/A-18E/F и 15 EA-18G также не сертифицированы для применения бомб с ядерными головками. При этом в люфтваффе считают, что этот процесс будет более быстрым, чем если бы пришлось проводить сертификацию Eurofighter Typhoon. Таким образом, ВВС Германии намерены выполнять свои обязательства перед НАТО, не прибегая к покупке истребителей F-35, поскольку Германия совместно с Францией и Испанией разрабатывает свой перспективный боевой самолёт.