Войти
WarSpot

«Тайфуны» и «Шершни» вместо «Торнадо»

266
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Военно-воздушные силы Германии определились с обновлением своего парка истребительной авиации. Вместо уходящих «на пенсию» Panavia Tornado предлагается закупить 90 самолётов Eurofighter у корпорации Airbus и 45 самолётов F/A-18 у корпорации Boeing.

Если предложение ВВС поддержит министр обороны Германии, то в ближайшие годы люфтваффе смогут окончательно распрощаться с морально устаревшими истребителями-бомбардировщиками Panavia Tornado, а также заменить часть выработавших свой ресурс Eurofighter Typhoon.

Истребители Eurofighter Typhoon

Источник изображения: thedrive.com

В рамках обязательств перед НАТО Германия должна располагать определённой численностью самолётов, способных нести ядерное оружие (бомбы B61). Ни одна из модификаций Eurofighter Typhoon не приспособлена для работы с таким вооружением. Поэтому люфтваффе намерены закупить 30 истребителей F/A-18E/F и 15 EA-18G (самолёты радиоэлектронной борьбы на базе Hornet).

Самолёты F/A-18E Super Hornet (на дальнем плане), F/A-18F Super Hornet (в центре) и EA-18G Growler (на переднем плане)

Источник изображения: thedrive.com

Самолёты F/A-18E/F и 15 EA-18G также не сертифицированы для применения бомб с ядерными головками. При этом в люфтваффе считают, что этот процесс будет более быстрым, чем если бы пришлось проводить сертификацию Eurofighter Typhoon. Таким образом, ВВС Германии намерены выполнять свои обязательства перед НАТО, не прибегая к покупке истребителей F-35, поскольку Германия совместно с Францией и Испанией разрабатывает свой перспективный боевой самолёт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Франция
Продукция
EA-18
EF-2000
F-18
F-35
Panavia Tornado
Super Hornet
Торнадо
Компании
Airbus
Boeing
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
30.03.2020
Германия планирует заменить истребители-бомбардировщики Tornado самолетами Eurofighter и F/A-18
30.03.2020
Немецкие ВВС закупают новые истребители
30.03.2020
ВВС Германии приобретут 135 истребителей американского и европейского производства
14.01.2019
Европа выходит из-под опеки Америки
13.11.2012
F-35 примеряет тактическое ядерное оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 10:50
  • 313
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.03 10:41
  • 1
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 30.03 09:58
  • 9
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 30.03 09:50
  • 24
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 30.03 09:34
  • 13
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 30.03 06:51
  • 81
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 30.03 06:28
  • 27
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 30.03 06:05
  • 15
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 30.03 03:24
  • 1
Не главный недостаток: нужны ли стелс-технологии Ту-160
  • 29.03 22:15
  • 12
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 29.03 20:14
  • 11
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»
  • 29.03 19:32
  • 112
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.03 17:01
  • 6
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
  • 29.03 16:57
  • 35
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов
  • 29.03 16:45
  • 10
Российский «Циркон» оказался неточным