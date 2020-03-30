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WarSpot

НАТО: теперь их 30

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Отныне Североатлантический Альянс состоит из 30 стран. Вчера, 27 марта, пресс-служба НАТО официально объявила о том, что Северная Македония стала новым членом организации.

«Северная Македония сейчас является частью семьи НАТО, семьи из тридцати стран и почти одного миллиарда человек. Семья, основанная на уверенности в том, что независимо от того, с какими проблемами мы сталкиваемся, все вместе мы сильнее и безопаснее», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Флаги Северной Македонии и НАТО

Источник изображения: nato.int

30 марта 2020 года в штаб-квартире НАТО состоится церемония поднятия флага Северной Македонии в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, председателя военного комитета НАТО Стюарта Пича и временного поверенного в делах делегации Северной Македонии в НАТО Зорана Тодорова. Флаг Северной Македонии будет одновременно поднят в Монсе (Бельгия) и Норфолке (США).

НАТО (North Atlantic Treaty Organization, NATO) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был основан 4 апреля 1949 года. Изначально членами НАТО стали 12 государств: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Одна из декларированных целей альянса — обеспечивать сдерживание любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиту от неё. Военные расходы всех членов НАТО в совокупности составляют более 70% от общемирового оборонного бюджета. Предыдущее, седьмое расширение НАТО состоялось в июне 2017 года, когда к альянсу присоединилась Черногория.

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