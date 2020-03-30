За дезинформацию о коронавирусе придется отвечать

По решению председателя Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России. В соответствии с действующим законодательством комитетом будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам. Об этом 26 марта сообщила начальник управления комитета по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко.

На следующий день после появления этого сообщения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль поддерживает активную борьбу правоохранителей с ложными сообщениями о масштабах распространения вируса в РФ. «Это абсолютно правильно в такой ситуации, потому что распространение информационных «уток» или фейков сейчас воспринимается людьми особо болезненно, это совершенно ненужным образом нагнетает обстановку», - сказал пресс-секретарь и подчеркнул, «в таких ситуациях это должно караться по закону».

Песков отметил, что ему неизвестно о каких-либо перегибах в этой работе правоохранителей. Комментируя один из таких случаев, когда пользователь одной из соцсетей был оштрафован на 300 тыс. руб. за распространение информации о якобы сокрытии властями истинных масштабов распространения вируса в регионе. Пресс-секретарь обратил внимание на то, что если этот аккаунт был открытым, то имеет место распространение ложной информации в глобальной сети. Песков также подчеркнул, что «это абсолютно оправданные действия».

24 марта пресс-служба ГД РФ разъяснила россиянам, что такое фейковые новости и как за них будут наказывать. На сайте ГД было размещено сообщение, в котором отмечается, что «в условиях распространения коронавируса в Сети и в СМИ появляется много недостоверной, непроверенной, а подчас и откровенно ложной информации об этом заболевании и ситуации вокруг него» и напоминается о том, чем «фейковые новости опасны для общественной безопасности, кому и какая ответственность будет грозить за их распространение».

В информации ГД, указывается, что 7 марта 2019 года в третьем чтении были приняты поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), направленные на противодействие так называемым фейковым новостям, ложной информации, распространяемой под видом достоверных сообщений и создающей угрозу безопасности бщества.

В соответствии с законом, «недостоверная общественно значимая информация» - это информация, распространяемая «под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

Как пояснили в комитете ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, «информация может иметь разную степень достоверности, поэтому определять эту степень будут Генеральный прокурор РФ и его заместители в рамках своей компетенции». Представители комитета рассказали и о том, что критерии опасности, вызванные фейковыми новостями, будут определяться руководством надзорного ведомства.

В соответствии с КоАП, за распространение фейковых новостей в СМИ и в интернете будут назначаться штрафы, размеры которых будут определяться тяжестью последствий, наступивших в результате распространения дезинформации. За первое распространение сведений, создавших угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, вероятность возникновения массовых беспорядков, угрозу нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения штраф может для граждан может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 60 тыс. до 200 тыс., для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

При повторном нарушении закона либо распространении в СМИ и в интернете заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений, повлекшими вышеперечисленные последствия, граждане могут наказываться штрафами в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, должностные лица — от 300 тыс. до 600 тыс., а юридические лица будут платить от 500 тыс. до 1 млн рублей.

А вот в тех случаях, если распространение фейковой информации повлекло за собой «смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности», граждане будут получать взыскание в размере от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, должностные лица - от 600 тыс. до 900 тыс., а организации - от 1 млн до 1,5 миллионов.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев 24 марта на встрече с кандидатами на должности секретарей региональных отделений ЕР заявил, что в социальных сетях распространяется много ложных сведений о коронавирусе. «Понятно, что борьба с этой пандемией требует очень серьезной информационной работы, причем квалифицированной, открытой и в то же время без нагнетания. Сейчас в социальных сетях – не только у нас, но и в других странах – много самой разной, подчас ложной информации, которая только провоцирует напряжение. Лучшим противовесом такого рода настроениям будет наша с вами спокойная работа, качественная работа», - подчеркнул Медведев.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»