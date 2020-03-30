Россия и Сирия обвинили США в снабжении боевиков из лагеря «Рукбан»

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Соединенные Штаты под видом борьбы с коронавирусом вместо гуманитарной помощи доставляют в лагерь "Рукбан" грузы для подконтрольных боевиков. С таким совместным заявлением выступили руководители межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф.

По имеющимся данным, военные США, воспользовавшись ситуацией с распространением коронавируса, под видом гуманитарной помощи оказывают помощь подконтрольным боевикам, находящимся на территории лагеря "Рукбан", доставляя им грузы военного характера.

Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев "Рукбан" завезти в него "гуманитарные" грузы для подпитки подконтрольных боевиков

- говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в настоящее время на территории лагеря находятся около 13,5 тысячи беженцев, из которых около 6 тысяч являются боевиками и членами их семей. При этом США ограничивают возможность жителей покинуть лагерь, хотя власти Сирии уже давно заявили, что готовы принять и разместить всех желающих на освобожденных территориях. Особенно актуально это стало на фоне пандемии коронавируса.

Правительство САР готово провести тестирование всех выходящих из "Рукбана" на наличие коронавируса и в случае выявления зараженных организовать их госпитализацию и лечение

- говорится в сообщении.