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Военно-промышленный курьер

Известная Роскосмосу британская компания обанкротилась

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Источник изображения: vpk-news.ru

Британская корпорация OneWeb, которая запускала спутники с космодромов Восточный и Байконур заявила о банкротстве.

Как сообщается на сайте компании, соответствующее заявление уже подано в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк. Запущен процесс реорганизации.

В компании признались, что на протяжении последнего времени руководство OneWeb вело переговоры о привлечении дополнительных инвестиций. Однако, в связи с ухудшением экономической ситуации в мире на фоне распространения нового коронавируса, эта перспектива рухнула.

OneWeb намеревались развернуть на околоземной орбите около 600 спутников, запуск которых планировался с космодромов Байконур, Восточный и из Гвианского космического центра. К 2021 году OneWeb рассчитывала обеспечить 24-часовое покрытие Земли широкополосным доступом в интернет.

Банкротство британской спутниковой корпорации стало неожиданным на фоне вполне успешного осуществления этой программы.

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Страны
Великобритания
Гвиана
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
ИТ
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