Несмотря на эпидемию НАТО расширяется

Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО, ее флаг поднимут в Брюсселе над штаб-квартирой альянса. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

«США как депозитарий договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30-м союзником по НАТО. Флаг Северной Македонии впервые поднимется над штаб-квартирой НАТО», - отметил шеф американской дипломатии.

Вступлению этой бывшей части Югославии в НАТО долгое время сопротивлялась Греция из-за названия «Республика Македония», которое повторяет название греческой провинции. В 2018 году министры иностранных дел Греции и Республики Македонии Никос Кодзиас и Никола Димитров подписали соглашение об изменении названия страны на «Республика Северная Македония». 12 февраля 2019 года страну официально переименовали в Республику Северная Македония.

В скором времени в балканской республике могут появиться две военные базы альянса.