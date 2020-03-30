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Несмотря на эпидемию НАТО расширяется

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Источник изображения: vpk-news.ru

Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО, ее флаг поднимут в Брюсселе над штаб-квартирой альянса. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

«США как депозитарий договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30-м союзником по НАТО. Флаг Северной Македонии впервые поднимется над штаб-квартирой НАТО», - отметил шеф американской дипломатии.

Вступлению этой бывшей части Югославии в НАТО долгое время сопротивлялась Греция из-за названия «Республика Македония», которое повторяет название греческой провинции. В 2018 году министры иностранных дел Греции и Республики Македонии Никос Кодзиас и Никола Димитров подписали соглашение об изменении названия страны на «Республика Северная Македония». 12 февраля 2019 года страну официально переименовали в Республику Северная Македония.

В скором времени в балканской республике могут появиться две военные базы альянса.

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Страны
Греция
Македония
США
Югославия
Проекты
NATO
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