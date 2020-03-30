Как воевать, если техника будет невидимой

Международный коллектив специалистов разработал «теорию невидимости», которая может лечь в основу стелс-технологий нового уровня.

Российские учёные НИТУ «МИСиС», НТЦ УП РАН совместно с итальянскими коллегами из Политехнического университета Турина в рамках проекта ANASTASIA представили новую теорию, которая может лечь в основу стелс-технологий нового уровня. Предложенная маскировка базируется не на существующем принципе поглощения направленного на объект сигнала радара не отражаться, не поглощаться, а на возможности проходить через объект насквозь, как будто на пути сигналов ничего нет.

«Стелс-маскировка, используемая сегодня, далека от совершенства. Такое покрытие дорогостояще, а для более эффективной работы ему нужна максимально ровная поверхность - в результате в самолетах, например, приходится жертвовать аэродинамическими характеристиками аппарата. При этом поглощаемый сигнал всё равно создаёт «тень» - небольшой отклик, который могут засечь более совершенные системы локации.

Задачей нашего коллектива стало «научить» объекты не отражать сигнал, а пропускать его насквозь благодаря возбуждению особого состояния электромагнитных полей. Невидимость объекта была предсказана ещё теоремами Девани-Вульфа. Мы, в свою очередь, развили эту идею для дипольных моментов, которые как кирпичики формируют отклик стелс- объекта и разработали для них обобщённую теорему невидимости и превратили её в математическую модель», — пояснил руководитель проекта со стороны НИТУ «МИСиС» Алексей Башарин.

Как отмечают авторы работы, результаты которой опубликованы в журнале Optics Express, новая технология способна маскировать не только крупную военную технику, но и микро- и наноразмерную электронику. В перспективе, говорит ПМ, учёные намерены развить созданную модель также и для компенсации не только электрического, но и магнитного момента.