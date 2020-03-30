Как "Альфа" нейтрализовала террориста в посольстве США в 1979 году

Боевую историю контртеррористического спецподразделения "Альфа" часто начинают от захвата в декабре 1979 года дворца Амина в Кабуле. Однако точкой отсчета стала ликвидация террориста в посольстве США в Москве 28 марта 1979 года.

В операции участвовал тогдашний командир группы "Альфа", генерал-майор Геннадий Зайцев, Герой Советского Союза. Своими воспоминаниями о том дне он поделился в интервью "Красной Звезде". Около 14 часов 25 минут 28 марта второй секретарь посольства США Роберт Прингл встретил на улице и провел в дипломатическое здание молодого человека. Причин, по которым американцы пустили к себе неизвестного, руководителю спецподразделения не сообщили, да и в тот момент было не до деталей: действовать нужно было быстро.

Оказавшись внутри, юноша стал сразу же показал самодельное взрывное устройство, которое находилось прямо на нем. Требование было простое: отвезти в аэропорт на машине посольства, посадить в самолет и отправить в США. Бомбу террорист обещал сдать при пересечении воздушной границы СССР.

Американские дипломаты сразу же обратились за помощью к советским властям. "Мы дали понять, что это их проблема", - цитирует тогдашнего посла США Малкольма Туна газета The Victoria Advocate, вышедшая 30 марта 1979 года. Вопрос был не в том, что американцы "умыли руки" - ситуация оказалась политически сложной. Шла "холодная война". Гражданин одного государства - террорист - оказался с юридической точки зрения на территории другого государства. Поэтому бойцам "Альфы" нужно было согласовать каждый свой шаг на максимально высоком уровне с обеих сторон. Решение довериться советским властям принял лично посол, без согласования с Вашингтоном, поскольку драгоценное время могло быть упущено.

В помещении консульского отдела Зайцев остался с террористом один на один. Молодого человека решили попробовать убедить отказаться от своих замыслов. Выяснилось, что 23-летний житель Херсона Юрий Власенко, моряк по профессии, приехал поступать в МГУ и провалил экзамены. Неудача привела его к решению покинуть страну подобным образом. Уже тогда стало понятно, что террорист имеет психические расстройства, впоследствии это подтвердилось. Переговоры ни к чему не привели, агрессивно настроенный экстремист не сбавлял градус накала и начинал нервничать.

Зайцеву удалось покинуть помещение, тогда туда забросили гранаты со слезоточивым газом. Террорист разбил окно бутылкой, чтобы дышать, но тем самым обнаружил себя для выстрелов.

В своих воспоминаниях в "Спецназе России" полковник Сергей Голов, участвовавший в спецоперации, пишет, что перед "Альфой" не стояла задача уничтожить террориста: до самого конца бойцы рассчитывали обезвредить его. От вышестоящего начальства в ходе переговоров постоянно шли звонки - когда все закончится? Председатель КГБ Юрий Андропов лично распорядился перейти к силовой фазе и сделать два выстрела в руку Власенко.

Расчет был на то, что террорист от боли отпустит кольцо детонатора. Однако после выстрела он дернул руку и взорвал себя. Скончался Власенко, не приходя в сознание, уже в "скорой". В консульском отделе начался пожар. Позже выяснилось, что в самодельной бомбе случайно не сдетонировал третий отсек, где было около полукилограмма пикриновой кислоты. Кроме погибшего экстремиста не пострадал никто. Материальный ущерб посольству, по признанию самих американцев, оказался легким.

В операции, как пишет Сергей Голов, были ошибки: "Андропов указал Группе "А" на отсутствие четкого тактического плана действия, вытекающего из конкретной обстановки, неумение на месте принимать необходимые самостоятельные решения, в результате чего "операция недопустимо затянулась". Однако операцию можно считать удачей: жертв среди возможных заложников избежать удалось. А на группу "Альфа" после этих событий, по признанию полковника Голова, стали смотреть всерьез.

Майя Бирюкова