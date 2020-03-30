Рогозин подтвердил назначение экс-главы ПАО "Сухой" Озара своим советником

Глава Роскосмоса отметил, что фирма Озара в последние годы создала великолепные боевые машины

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что бывший гендиректор компании "Сухой" Игорь Озар в пятницу начал работу в госкорпорации "Роскосмос" в должности его советника. Об этом Рогозин написал в субботу в своем Twitter.

"Да, это так. Создание новой ракетно-космической техники требует привлечения в отрасль лучших инженеров и организаторов производств из соседних отраслей. Игорь Озар - отличное для нас приобретение", - написал Рогозин, отметив, что фирма Озара "в последние годы создала великолепные боевые машины".

Ранее глава Роскосмоса Рогозин заявил, что считает необходимым создание нового космического корабля для низких орбит. Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что новый космический корабль будет создаваться на базе корабля "Орел" для замены пилотируемых "Союзов" и грузовых "Прогрессов".

Озар в начале 2020 года покинул пост генерального директора ПАО "Сухой", где работал с 1999 года (с 2011 года - гендиректором). При нем предприятие выполнило крупные контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-35. Также в это время был завершен первый этап испытаний первого российского истребителя пятого поколения Су-57, машина была подготовлена к серийным поставкам.