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Военное обозрение

На Украине впервые после ремонта взлетел Ан-225 «Мрия»

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине после продолжительного ремонта впервые поднялся в воздух самолет Ан-225 "Мрия". Об этом сообщила пресс-служба ГП "Антонов".

Как ранее сообщалось, компания "Антонов" приступила к ремонту и модернизации самолета Ан-225 "Мрия" в 2018 году. 25 марта после 18-месячного простоя самолет взлетел с аэродрома под Киевом и провел в воздухе около 2-х часов.

В компании не распространяются об изменениях, произведенных на самолете в процессе ремонта и модернизации, однако известно, что на самолет установили новую систему управления силовой установкой. Кроме этого, как пишут украинские СМИ, предполагается, что Ан-225 получил новые силовые установки от украинского "Ивченко-Прогресс" и обновленную авионику. Также сообщается, что в скором времени на самолет установят многофункциональные дисплеи от украинского производства.

#AN225 performs test flights after modernization. In particular, the Ukrainian-made power plant control system was installed on the aircraft — #Ан225 виконує випробувальні польоти після модернізації. Зокрема, було встановлено нову систему керування силовою установкою українського виробництва

Опубликовано Antonov Company Среда, 25 марта 2020 г.

Напомним, что Ан-225 "Мрия" существует в единственном экземпляре — первый полет самолет выполнил в 1988 году. Машину эксплуатирует украинская компания "Авиалинии Антонова". Однако в июле прошлого года появилась информация, что компания "Антонов" намерена завершить строительство второго самолета Ан-225, которое началось в 1989 году и продолжалось до 1994 года, после чего было заморожено. Сообщается о 70% готовности самолета на сегодняшний день.

На сегодняшний день Ан-225 "Мрия" является самым крупным транспортным самолетом в мире. Оборудованный шестью турбореактивными двигателями он способен поднять в воздух 250 тонн груза.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Ан-2
Ан-225 "Мрия"
Компании
Антонов ГП
Проекты
2020-й год
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