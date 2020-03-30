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Российская газета

NI назвал самую тихую российскую подлодку

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Источник изображения: Вадим Жернов / ТАСС

В США описали преимущества российских дизель-электрических подводных лодок класса "Лада".

Как отмечает The National Interest, эти подлодки относятся к самым тихим в мире. В публикации, в частности, говорится о том, что субмарины этого класса имеют эффективную обтекаемую форму корпуса.

"Когда корпус подводной лодки свободен от выпуклостей, отверстий, углублений или других форм, которые могут вызвать турбулентность в воде и создавать шум, он считается "чистым". А корпус класса "Лада" выглядит гладким и чистым", - пишет издание.

The National Interest называет двигатель, которым в перспективе планируется оснастить подлодки этого проекта, революционным. Отмечается, что для получения электричества планируется использовать химическую реакцию, хотя на подлодке имеются и дизельные генераторы. Двигатель, действующий по такому принципу, работает гораздо тише, чем двигатели обычных дизель-электрических подводных лодок. Возможно, от "Лады" шума будет даже меньше, чем от атомных субмарин, поскольку последние нуждаются в системе охлаждения реактора, которая из-за работающих насосов не может быть совершенно бесшумной.

Также отмечается, что акустическая сигнатура такой подводной лодки в несколько раз меньше по сравнению с подводными лодками класса субмарин Kilo ("Палтус"), которые считаются самыми бесшумными в мире.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
877 Палтус
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