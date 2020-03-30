Специалисты НПО Лавочкина продолжают управление обсерваторией "Спектр-РГ"

Как сообщил научный руководитель проекта Рашид Сюняев, эту работу нельзя прерывать ни на один день

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Специалисты НПО им. С. А. Лавочкина и Центра дальней космической связи продолжают ежедневные работы с космической обсерваторией "Спектр-РГ", несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель проекта, академик РАН Рашид Сюняев.

"Все астрофизики проекта благодарны сотрудникам НПО имени Лавочкина за управление спутником и коллективам Центров дальней космической связи в Медвежьих Озерах, Уссурийске и Байконуре, которые обеспечивают ежедневную посылку команд на спутник и телескопы", - отметил Сюняев. Академик подчеркнул, что круглосуточную работу "Спектра-РГ" нельзя прерывать ни на один день, иначе на первой карте рентгеновского неба, которую ученые рассчитывают получить к концу июня, останутся пустые полосы.

В свою очередь, специальные группы ученых и инженеров в ИКИ и Институте Внеземной Физики им. Макса Планка (Германия) заранее готовят наборы программ для управления телескопами. Прямые контакты между учеными из РФ и Германии запрещены, поэтому все переговоры проходят с помощью интернета.

По словам академика, каждые сутки также продолжается прием данных с работающего аппарата. "Полную поддержку работе нашей орбитальной обсерватории оказывают Роскосмос и Академия наук России", - подчеркнул научный руководитель проекта.

В четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил гендиректору НПО им. С. А. Лавочкина Владимиру Колмыкову обеспечить бесперебойную работу по оперативному управлению космическим аппаратом "Спектр-РГ". Ранее из-за усиления пандемии коронавируса Европейское космическое агентство приостановило осуществление ряда научных миссий, в том числе по запущенному в 2016 году совместно с РФ орбитальный модуль TGO миссии "ЭкзоМарс".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, четверо умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

О "Спектре-РГ"

Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур, он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA. "Спектр-РГ", как ожидают ученые, позволит получить уникальные снимки неизвестных ранее космических объектов, которые помогут понять природу темной материи и Вселенной.